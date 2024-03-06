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Песков назвал уход Киссинджера утратой для мировой политики - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал уход Киссинджера утратой для мировой политики
Песков назвал уход Киссинджера утратой для мировой политики - 06.03.2024, ПРАЙМ
Песков назвал уход Киссинджера утратой для мировой политики
Уход из жизни бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера - большая утрата для мировой политики, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T15:13+0300
2024-03-06T15:13+0300
политика
дмитрий песков
мир
генри киссинджер
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Уход из жизни бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера - большая утрата для мировой политики, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 29 ноября на 101-м году жизни. Он эмигрировал из нацистской Германии в 1938 году, будучи подростком. Окончил Гарвардский университет, работал в Вашингтоне.Киссинджер известен тем, что подготовил визит Никсона в КНР в феврале 1972 года, изменивший мировой баланс сил. Еще одним его достижением стал договор с Советским Союзом ОСВ-1 о контроле над вооружениями, заключенный в том же году."Мне очень жаль, что больше нет доктора Киссинджера. Если бы такие люди, как Киссинджер, сейчас имели бы влияние или были бы во власти в Северной Америке, в европейских столицах, все было бы по-другому. Было бы больше разума. Было бы больше политической воли к диалогу", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что его уход - большая утрата для мировой политики.
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дмитрий песков, мир, генри киссинджер
Политика, Дмитрий Песков, МИР, Генри Киссинджер
15:13 06.03.2024
 
Песков назвал уход Киссинджера утратой для мировой политики

Песков: если бы такие, как Киссинджер, были у власти, все было бы по-другому

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Уход из жизни бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера - большая утрата для мировой политики, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 29 ноября на 101-м году жизни. Он эмигрировал из нацистской Германии в 1938 году, будучи подростком. Окончил Гарвардский университет, работал в Вашингтоне.
Киссинджер известен тем, что подготовил визит Никсона в КНР в феврале 1972 года, изменивший мировой баланс сил. Еще одним его достижением стал договор с Советским Союзом ОСВ-1 о контроле над вооружениями, заключенный в том же году.
"Мне очень жаль, что больше нет доктора Киссинджера. Если бы такие люди, как Киссинджер, сейчас имели бы влияние или были бы во власти в Северной Америке, в европейских столицах, все было бы по-другому. Было бы больше разума. Было бы больше политической воли к диалогу", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что его уход - большая утрата для мировой политики.
 
ПолитикаДмитрий ПесковМИРГенри Киссинджер
 
 
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