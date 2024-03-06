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Дешево и сурово. Российские "Упыри" разносят Abrams - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Дешево и сурово. Российские "Упыри" разносят Abrams
Дешево и сурово. Российские "Упыри" разносят Abrams - 06.03.2024, ПРАЙМ
Дешево и сурово. Российские "Упыри" разносят Abrams
Дорогостоящие американские танки Abrams в ходе СВО на Украине ничего не могут противопоставить недорогим российским дронам "Упырь" с боеголовками РПГ-7,... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T15:25+0300
2024-03-06T15:44+0300
сво
танки abrams
fpv-дроны
вооружения
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Дорогостоящие американские танки Abrams в ходе СВО на Украине ничего не могут противопоставить недорогим российским дронам "Упырь" с боеголовками РПГ-7, сообщает AT.По данным издания, стоимость одного беспилотника всего 500 долларов, его производят из пластика, причем некоторые части напечатаны на 3D-принтере. Один танк Abrams при этом стоит более десяти миллионов долларов.Отмечается, что с 28 февраля российские войска уничтожили уже три танка Abrams. Последний был подбит 4 марта противотанковой ракетой, скорее всего “Корнетом”, а первые два — дронами "Упырь". При этом, ВСУ не использовали танки указанной модели на линии боевого соприкосновения до 25 февраля.Авторы материала сообщили, что перед отправкой на Украину американцы сняли с танков Abrams часть защиты в целях сохранения секретности. Эти модели оснащены только взрывной динамической защитой(ERA), устаревшей конструкции, устанавливаемую на европейские Abrams с 1999 года. Она называется M19 ARAT-1 и концептуально схожа с российской системой “Контакт-1”. В Пентагоне комплекты ERA называют “городским набором выживания”. По мнению авторов, основная часть находящейся на танках Abrams динамической защиты относится к более старому типу. При этом она не покрывает весь танк, то есть не гарантирует полной безопасности.Квадрокоптеры с видом от первого лица (FPV-дроны) “Упырь” работают от аккумулятора и несут боеголовку от гранатомета РПГ-7.Подробенее читайте в материале ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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сво, танки abrams, fpv-дроны
СВО, танки Abrams, FPV-дроны, Вооружения
15:25 06.03.2024 (обновлено: 15:44 06.03.2024)
 
Дешево и сурово. Российские "Упыри" разносят Abrams

AT: дорогие танки Abrams уступили дешевым российским дронам "Упырь" на Украине

© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. ArmyАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. Army
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Дорогостоящие американские танки Abrams в ходе СВО на Украине ничего не могут противопоставить недорогим российским дронам "Упырь" с боеголовками РПГ-7, сообщает AT.
По данным издания, стоимость одного беспилотника всего 500 долларов, его производят из пластика, причем некоторые части напечатаны на 3D-принтере. Один танк Abrams при этом стоит более десяти миллионов долларов.
Отмечается, что с 28 февраля российские войска уничтожили уже три танка Abrams. Последний был подбит 4 марта противотанковой ракетой, скорее всего “Корнетом”, а первые два — дронами "Упырь". При этом, ВСУ не использовали танки указанной модели на линии боевого соприкосновения до 25 февраля.
Танк M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Танк Abrams впервые уничтожили в ходе танковой дуэли, сообщили СМИ
14:25
Авторы материала сообщили, что перед отправкой на Украину американцы сняли с танков Abrams часть защиты в целях сохранения секретности. Эти модели оснащены только взрывной динамической защитой(ERA), устаревшей конструкции, устанавливаемую на европейские Abrams с 1999 года. Она называется M19 ARAT-1 и концептуально схожа с российской системой “Контакт-1”. В Пентагоне комплекты ERA называют “городским набором выживания”. По мнению авторов, основная часть находящейся на танках Abrams динамической защиты относится к более старому типу. При этом она не покрывает весь танк, то есть не гарантирует полной безопасности.
Квадрокоптеры с видом от первого лица (FPV-дроны) “Упырь” работают от аккумулятора и несут боеголовку от гранатомета РПГ-7.
Подробенее читайте в материале ИноСМИ>>>
 
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