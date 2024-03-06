https://1prime.ru/20240306/846018671.html

Дешево и сурово. Российские "Упыри" разносят Abrams

Дешево и сурово. Российские "Упыри" разносят Abrams - 06.03.2024, ПРАЙМ

Дешево и сурово. Российские "Упыри" разносят Abrams

Дорогостоящие американские танки Abrams в ходе СВО на Украине ничего не могут противопоставить недорогим российским дронам "Упырь" с боеголовками РПГ-7,... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T15:25+0300

2024-03-06T15:25+0300

2024-03-06T15:44+0300

сво

танки abrams

fpv-дроны

вооружения

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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Дорогостоящие американские танки Abrams в ходе СВО на Украине ничего не могут противопоставить недорогим российским дронам "Упырь" с боеголовками РПГ-7, сообщает AT.По данным издания, стоимость одного беспилотника всего 500 долларов, его производят из пластика, причем некоторые части напечатаны на 3D-принтере. Один танк Abrams при этом стоит более десяти миллионов долларов.Отмечается, что с 28 февраля российские войска уничтожили уже три танка Abrams. Последний был подбит 4 марта противотанковой ракетой, скорее всего “Корнетом”, а первые два — дронами "Упырь". При этом, ВСУ не использовали танки указанной модели на линии боевого соприкосновения до 25 февраля.Авторы материала сообщили, что перед отправкой на Украину американцы сняли с танков Abrams часть защиты в целях сохранения секретности. Эти модели оснащены только взрывной динамической защитой(ERA), устаревшей конструкции, устанавливаемую на европейские Abrams с 1999 года. Она называется M19 ARAT-1 и концептуально схожа с российской системой “Контакт-1”. В Пентагоне комплекты ERA называют “городским набором выживания”. По мнению авторов, основная часть находящейся на танках Abrams динамической защиты относится к более старому типу. При этом она не покрывает весь танк, то есть не гарантирует полной безопасности.Квадрокоптеры с видом от первого лица (FPV-дроны) “Упырь” работают от аккумулятора и несут боеголовку от гранатомета РПГ-7.Подробенее читайте в материале ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240306/846014482.html

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сво, танки abrams, fpv-дроны