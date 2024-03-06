https://1prime.ru/20240306/846020070.html
Маткапитал помог замедлить снижение рождаемости, заявила Голикова
Маткапитал помог замедлить снижение рождаемости, заявила Голикова - 06.03.2024, ПРАЙМ
Маткапитал помог замедлить снижение рождаемости, заявила Голикова
Маткапитал стали выдавать на первого ребенка, что привело к замедлению снижения рождаемости, заявила в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" на... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T15:32+0300
2024-03-06T15:32+0300
2024-03-06T16:32+0300
татьяна голикова
многодетные семьи
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Маткапитал стали выдавать на первого ребенка, что привело к замедлению снижения рождаемости, заявила в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что ранее власти приняли решение перенести основную сумму на первые рождения и оставить дополнительную сумму на вторые рождения. "Здесь мы получили два эффекта. Первый — замедлилось снижение рождаемости. Второй — у нас продолжился рост третьих рождений", — сказала Голикова. Вице-премьер также сообщила, что программа материнского капитала будет продлена."Президент принял решение, что он будет продлен до 2030 года и соответствующим образом будет индексироваться. Индексироваться он будет по фактической инфляции, чтобы размеры этой поддержки не уменьшались", — сказала она.Голикова уточнила, что за время действия программы маткапиталом воспользовались 14 миллионов человек, 9 миллионов потратили его на жилье. За период действия материнского капитала, пока он распространялся только на второго ребенка, количество вторых рождений в России увеличилось на 68%, отметила вице-премьер.Она также сообщила, что число многодетных семей в стране в течение пяти лет выросло почти на треть."Мы увидели за последние пять лет достаточно приличный рост в России многодетных семей... Количество многодетных семей у нас возросло почти на треть за пять лет", — заявила она и уточнила, что к многодетным относятся семьи, в которых рождено три и более детей. Сейчас в России проживает 2,3 миллиона многодетных семей, отметила Голикова.Вице-премьер также сообщила, что новый нацпроект "Семья" сейчас готовится и заработает с 1 января 2025 года."Сейчас мы... готовим новый национальный проект, который стартует с 1 января 2025 года, он называется "Семья". Он, на самом деле, один из самых больших как по количеству мероприятий, так и по объему финансовых вложений", — сказала она.Марафон "Знание.Первые" проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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татьяна голикова, многодетные семьи
Татьяна Голикова, многодетные семьи
Маткапитал помог замедлить снижение рождаемости, заявила Голикова
Голикова: маткапитал на первого ребенка позволил замедлить снижение рождаемости
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Маткапитал стали выдавать на первого ребенка, что привело к замедлению снижения рождаемости, заявила в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она напомнила, что ранее власти приняли решение перенести основную сумму на первые рождения и оставить дополнительную сумму на вторые рождения.
"Здесь мы получили два эффекта. Первый — замедлилось снижение рождаемости. Второй — у нас продолжился рост третьих рождений", — сказала Голикова.
Вице-премьер также сообщила, что программа материнского капитала будет продлена.
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"Президент принял решение, что он будет продлен до 2030 года и соответствующим образом будет индексироваться. Индексироваться он будет по фактической инфляции, чтобы размеры этой поддержки не уменьшались", — сказала она.
Голикова уточнила, что за время действия программы маткапиталом воспользовались 14 миллионов человек, 9 миллионов потратили его на жилье. За период действия материнского капитала, пока он распространялся только на второго ребенка, количество вторых рождений в России увеличилось на 68%, отметила вице-премьер.
Она также сообщила, что число многодетных семей в стране в течение пяти лет выросло почти на треть.
"Мы увидели за последние пять лет достаточно приличный рост в России многодетных семей... Количество многодетных семей у нас возросло почти на треть за пять лет", — заявила она и уточнила, что к многодетным относятся семьи, в которых рождено три и более детей.
Сейчас в России проживает 2,3 миллиона многодетных семей, отметила Голикова.
Вице-премьер также сообщила, что новый нацпроект "Семья" сейчас готовится и заработает с 1 января 2025 года.
"Сейчас мы... готовим новый национальный проект, который стартует с 1 января 2025 года, он называется "Семья". Он, на самом деле, один из самых больших как по количеству мероприятий, так и по объему финансовых вложений", — сказала она.
Марафон "Знание.Первые" проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.