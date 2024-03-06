https://1prime.ru/20240306/846020070.html

Маткапитал помог замедлить снижение рождаемости, заявила Голикова

Маткапитал помог замедлить снижение рождаемости, заявила Голикова - 06.03.2024, ПРАЙМ

Маткапитал помог замедлить снижение рождаемости, заявила Голикова

Маткапитал стали выдавать на первого ребенка, что привело к замедлению снижения рождаемости, заявила в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" на... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T15:32+0300

2024-03-06T15:32+0300

2024-03-06T16:32+0300

татьяна голикова

многодетные семьи

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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Маткапитал стали выдавать на первого ребенка, что привело к замедлению снижения рождаемости, заявила в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что ранее власти приняли решение перенести основную сумму на первые рождения и оставить дополнительную сумму на вторые рождения. "Здесь мы получили два эффекта. Первый — замедлилось снижение рождаемости. Второй — у нас продолжился рост третьих рождений", — сказала Голикова. Вице-премьер также сообщила, что программа материнского капитала будет продлена."Президент принял решение, что он будет продлен до 2030 года и соответствующим образом будет индексироваться. Индексироваться он будет по фактической инфляции, чтобы размеры этой поддержки не уменьшались", — сказала она.Голикова уточнила, что за время действия программы маткапиталом воспользовались 14 миллионов человек, 9 миллионов потратили его на жилье. За период действия материнского капитала, пока он распространялся только на второго ребенка, количество вторых рождений в России увеличилось на 68%, отметила вице-премьер.Она также сообщила, что число многодетных семей в стране в течение пяти лет выросло почти на треть."Мы увидели за последние пять лет достаточно приличный рост в России многодетных семей... Количество многодетных семей у нас возросло почти на треть за пять лет", — заявила она и уточнила, что к многодетным относятся семьи, в которых рождено три и более детей. Сейчас в России проживает 2,3 миллиона многодетных семей, отметила Голикова.Вице-премьер также сообщила, что новый нацпроект "Семья" сейчас готовится и заработает с 1 января 2025 года."Сейчас мы... готовим новый национальный проект, который стартует с 1 января 2025 года, он называется "Семья". Он, на самом деле, один из самых больших как по количеству мероприятий, так и по объему финансовых вложений", — сказала она.Марафон "Знание.Первые" проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://1prime.ru/20240306/matkapital-845986158.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

татьяна голикова, многодетные семьи