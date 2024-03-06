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Хуситы атаковали американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива
Хуситы атаковали американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива - 06.03.2024, ПРАЙМ
Хуситы атаковали американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T15:39+0300
2024-03-06T15:39+0300
2024-03-06T15:51+0300
хуситы
йемен
красное море
нападения на торговые суда
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КАИР, 6 мар — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник. 5 марта хуситы сообщали об ударе по двум американским эсминцам с помощью противокорабельных ракет и беспилотников в ответ на "агрессию Великобритании и США" против Йемена. Военный представитель движения Яхья Сария также заявил о возможности расширить операции.Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) получили информацию об атаке на судно в 54 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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хуситы, йемен, красное море, нападения на торговые суда
хуситы, ЙЕМЕН, КРАСНОЕ МОРЕ, нападения на торговые суда
Хуситы атаковали американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива
Al Jazeera: хуситы атаковали американское судно у Баб-эль-Мандебского пролива
КАИР, 6 мар — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.
5 марта хуситы сообщали об ударе по двум американским эсминцам с помощью противокорабельных ракет и беспилотников в ответ на "агрессию Великобритании и США" против Йемена. Военный представитель движения Яхья Сария также заявил о возможности расширить операции.
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) получили информацию об атаке на судно в 54 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена.
США подтвердили, что хуситы затопили британский сухогруз в Красном море
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.