https://1prime.ru/20240306/846020783.html

TotalEnergies и QatarEnergy инвестируют в нефтедобычу в Южной Африке

TotalEnergies и QatarEnergy инвестируют в нефтедобычу в Южной Африке - 06.03.2024, ПРАЙМ

TotalEnergies и QatarEnergy инвестируют в нефтедобычу в Южной Африке

Энергетические компании TotalEnergies и QatarEnergy покупают доли в разведывательном блоке 3B/4B в бассейне Orange на шельфе Южной Африки, следует из... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T15:45+0300

2024-03-06T15:45+0300

2024-03-06T15:45+0300

южная африка

totalenergies

qatarenergy

добыча нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/53/834885386_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_60fd0e638554aed8bf1eaca58a76b84c.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Энергетические компании TotalEnergies и QatarEnergy покупают доли в разведывательном блоке 3B/4B в бассейне Orange на шельфе Южной Африки, следует из пресс-релиза TotalEnergies. "TotalEnergies и QatarEnergy подписали соглашение о приобретении долей в блоке 3B/4B, расположенном на шельфе Южной Африки, у компаний Africa Oil, Azinam (дочерней компании Eco Atlantic Oil and Gas) и Ricocure", - говорится в сообщении компании. После заключения сделки TotalEnergies станет оператором блока 3B/4B и будет владеть 33% акций, в то время как QatarEnergy - 24%. Сделка подлежит окончательному согласованию с соответствующими органами. Блок 3B/4B площадью 17 581 квадратный километр расположен в бассейне Orange у побережья Южной Африки на глубине от 300 до 2500 метров. Блок находится рядом с нефтяными месторождениями Venus и Graff. На нем проводятся двухмерные и трехмерные сейсморазведки. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире, работает более чем в 130 странах. QatarEnergy - государственная нефтегазовая компания Катара, контролирует все составляющие нефтяного сектора страны (разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение).

https://1prime.ru/20240306/846015117.html

южная африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

южная африка, totalenergies, qatarenergy, добыча нефти