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TotalEnergies и QatarEnergy инвестируют в нефтедобычу в Южной Африке
TotalEnergies и QatarEnergy инвестируют в нефтедобычу в Южной Африке - 06.03.2024, ПРАЙМ
TotalEnergies и QatarEnergy инвестируют в нефтедобычу в Южной Африке
Энергетические компании TotalEnergies и QatarEnergy покупают доли в разведывательном блоке 3B/4B в бассейне Orange на шельфе Южной Африки, следует из... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T15:45+0300
2024-03-06T15:45+0300
2024-03-06T15:45+0300
южная африка
totalenergies
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Энергетические компании TotalEnergies и QatarEnergy покупают доли в разведывательном блоке 3B/4B в бассейне Orange на шельфе Южной Африки, следует из пресс-релиза TotalEnergies. "TotalEnergies и QatarEnergy подписали соглашение о приобретении долей в блоке 3B/4B, расположенном на шельфе Южной Африки, у компаний Africa Oil, Azinam (дочерней компании Eco Atlantic Oil and Gas) и Ricocure", - говорится в сообщении компании. После заключения сделки TotalEnergies станет оператором блока 3B/4B и будет владеть 33% акций, в то время как QatarEnergy - 24%. Сделка подлежит окончательному согласованию с соответствующими органами. Блок 3B/4B площадью 17 581 квадратный километр расположен в бассейне Orange у побережья Южной Африки на глубине от 300 до 2500 метров. Блок находится рядом с нефтяными месторождениями Venus и Graff. На нем проводятся двухмерные и трехмерные сейсморазведки. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире, работает более чем в 130 странах. QatarEnergy - государственная нефтегазовая компания Катара, контролирует все составляющие нефтяного сектора страны (разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение).
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южная африка, totalenergies, qatarenergy, добыча нефти
Южная Африка, TotalEnergies, QatarEnergy, добыча нефти
TotalEnergies и QatarEnergy инвестируют в нефтедобычу в Южной Африке
TotalEnergies и QatarEnergy покупают доли в нефтяном блоке на шельфе Южной Африки
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Энергетические компании TotalEnergies и QatarEnergy покупают доли в разведывательном блоке 3B/4B в бассейне Orange на шельфе Южной Африки, следует из пресс-релиза TotalEnergies.
"TotalEnergies и QatarEnergy подписали соглашение о приобретении долей в блоке 3B/4B, расположенном на шельфе Южной Африки, у компаний Africa Oil, Azinam (дочерней компании Eco Atlantic Oil and Gas) и Ricocure", - говорится в сообщении компании.
После заключения сделки TotalEnergies станет оператором блока 3B/4B и будет владеть 33% акций, в то время как QatarEnergy - 24%. Сделка подлежит окончательному согласованию с соответствующими органами.
Блок 3B/4B площадью 17 581 квадратный километр расположен в бассейне Orange у побережья Южной Африки на глубине от 300 до 2500 метров. Блок находится рядом с нефтяными месторождениями Venus и Graff. На нем проводятся двухмерные и трехмерные сейсморазведки.
ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире, работает более чем в 130 странах. QatarEnergy - государственная нефтегазовая компания Катара, контролирует все составляющие нефтяного сектора страны (разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение).