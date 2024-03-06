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На Украине пожаловались на нехватку денег на строительство фортификаций
На Украине пожаловались на нехватку денег на строительство фортификаций - 06.03.2024, ПРАЙМ
На Украине пожаловались на нехватку денег на строительство фортификаций
Средств на постройку фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает, сообщила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность"... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T15:53+0300
2024-03-06T15:53+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Средств на постройку фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает, сообщила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что в этом году на строительство фортификаций власти направили более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). "И хотя этот вопрос (о строительстве фортификаций — ред.) неоднократно поднимал и президент Украины, и Совет национальной безопасности и обороны, фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены, и строится все не так, как должно строиться", — заявила она на видео, размещенном на странице "Европейской солидарности" в соцсети Facebook*. Сюмар также признала, отступление ВСУ из Авдеевки было катастрофическим. "Сейчас военных переводят в Часов Яр, где укрепления построены в 2015 году", — добавила она. Ранее в Пентагоне заявляли, что ВСУ без возобновления помощи Вашингтона придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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украина, всу
На Украине пожаловались на нехватку денег на строительство фортификаций
Депутат Рады Сюмар: на Украине катастрофически не хватает денег на постройку фортификаций
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Средств на постройку фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает, сообщила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что в этом году на строительство фортификаций власти направили более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов).
"И хотя этот вопрос (о строительстве фортификаций — ред.) неоднократно поднимал и президент Украины, и Совет национальной безопасности и обороны, фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены, и строится все не так, как должно строиться", — заявила она на видео, размещенном на странице "Европейской солидарности" в соцсети Facebook*.
Сюмар также признала, отступление ВСУ из Авдеевки было катастрофическим. "Сейчас военных переводят в Часов Яр, где укрепления построены в 2015 году", — добавила она.
"Некие сюрпризы": в США заявили о "победоносном" плане Украины
Ранее в Пентагоне заявляли, что ВСУ без возобновления помощи Вашингтона придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская