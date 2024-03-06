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"Луч надежды во мраке": экспорт дал немецкой экономике второй шанс - 06.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Луч надежды во мраке": экспорт дал немецкой экономике второй шанс
"Луч надежды во мраке": экспорт дал немецкой экономике второй шанс - 06.03.2024, ПРАЙМ
"Луч надежды во мраке": экспорт дал немецкой экономике второй шанс
Столкнувшаяся с трудностями немецкая экономика получила "луч надежды" на фоне скачка экспорта, продажи выросли на 6,3 процента, а положительное сальдо торгового | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T16:39+0300
2024-03-06T16:41+0300
экономика
германия
промышленность
экспорт
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Столкнувшаяся с трудностями немецкая экономика получила "луч надежды" на фоне скачка экспорта, продажи выросли на 6,3 процента, а положительное сальдо торгового баланса может побить рекорд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.Как пишет издание, в начале года немецкий экспорт подскочил, что указывает на ослабление промышленного спада, который ранее ударил по крупнейшей экономике Европы. Так, продажи за рубеж в январе выросли на 6,3 процента, импорт поднялся выше прогнозов, а положительное сальдо торгового баланса все увеличилось до 27,5 миллиарда евро, что, вероятно, является рекордом.На показатели повлияло увеличение экспорта в Китай на восемь процентов. "Это был особенный луч надежды", - отметил экономист из Deutsche Bank Робин Винклер, - "несмотря на весь мрак, немецкая зарубежная торговля вышла на сильный старт в 2024 году".Как сообщает Bloomberg, если тенденция сохранится, то опасения по поводу того, что Германия находится в эпицентре рецессии, ослабнут.
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германия, промышленность, экспорт
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Промышленность, экспорт
16:39 06.03.2024 (обновлено: 16:41 06.03.2024)
 
"Луч надежды во мраке": экспорт дал немецкой экономике второй шанс

Bloomberg: экономика Германии получила "луч надежды" благодаря росту экспорта

© Unsplash/Pedro CorreiaБерлин, Германия
Берлин, Германия
© Unsplash/Pedro Correia
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Столкнувшаяся с трудностями немецкая экономика получила "луч надежды" на фоне скачка экспорта, продажи выросли на 6,3 процента, а положительное сальдо торгового баланса может побить рекорд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как пишет издание, в начале года немецкий экспорт подскочил, что указывает на ослабление промышленного спада, который ранее ударил по крупнейшей экономике Европы. Так, продажи за рубеж в январе выросли на 6,3 процента, импорт поднялся выше прогнозов, а положительное сальдо торгового баланса все увеличилось до 27,5 миллиарда евро, что, вероятно, является рекордом.
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На показатели повлияло увеличение экспорта в Китай на восемь процентов.
"Это был особенный луч надежды", - отметил экономист из Deutsche Bank Робин Винклер, - "несмотря на весь мрак, немецкая зарубежная торговля вышла на сильный старт в 2024 году".
Как сообщает Bloomberg, если тенденция сохранится, то опасения по поводу того, что Германия находится в эпицентре рецессии, ослабнут.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯПромышленностьэкспорт
 
 
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