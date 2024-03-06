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"Луч надежды во мраке": экспорт дал немецкой экономике второй шанс

"Луч надежды во мраке": экспорт дал немецкой экономике второй шанс - 06.03.2024, ПРАЙМ

"Луч надежды во мраке": экспорт дал немецкой экономике второй шанс

Столкнувшаяся с трудностями немецкая экономика получила "луч надежды" на фоне скачка экспорта, продажи выросли на 6,3 процента, а положительное сальдо торгового | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T16:39+0300

2024-03-06T16:39+0300

2024-03-06T16:41+0300

экономика

германия

промышленность

экспорт

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Столкнувшаяся с трудностями немецкая экономика получила "луч надежды" на фоне скачка экспорта, продажи выросли на 6,3 процента, а положительное сальдо торгового баланса может побить рекорд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.Как пишет издание, в начале года немецкий экспорт подскочил, что указывает на ослабление промышленного спада, который ранее ударил по крупнейшей экономике Европы. Так, продажи за рубеж в январе выросли на 6,3 процента, импорт поднялся выше прогнозов, а положительное сальдо торгового баланса все увеличилось до 27,5 миллиарда евро, что, вероятно, является рекордом.На показатели повлияло увеличение экспорта в Китай на восемь процентов. "Это был особенный луч надежды", - отметил экономист из Deutsche Bank Робин Винклер, - "несмотря на весь мрак, немецкая зарубежная торговля вышла на сильный старт в 2024 году".Как сообщает Bloomberg, если тенденция сохранится, то опасения по поводу того, что Германия находится в эпицентре рецессии, ослабнут.

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германия, промышленность, экспорт