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Турецкий госбанк начал запрашивать ИНН у россиян - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Турецкий госбанк начал запрашивать ИНН у россиян
Турецкий госбанк начал запрашивать ИНН у россиян - 06.03.2024, ПРАЙМ
Турецкий госбанк начал запрашивать ИНН у россиян
Турецкий государственный банк Ziraat массово направил клиентам-россиянам требование предоставить актуальный номер ИНН, передает корреспондент РИА Новости. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T16:39+0300
2024-03-06T16:39+0300
турция
ziraat bank
инн
россияне
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СТАМБУЛ, 6 мар – ПРАЙМ. Турецкий государственный банк Ziraat массово направил клиентам-россиянам требование предоставить актуальный номер ИНН, передает корреспондент РИА Новости. "Уважаемый клиент, вы ранее заявили банку, что являетесь налоговым резидентом не Турции, а другой страны... вы должны полностью указать налоговый номер страны, в которой вы проживаете, через наше мобильное приложение, сайт или обратившись в наши филиалы", - говорится в разосланном банком сообщении. В случае, если клиент оповестил банк об актуальном ИНН, никаких действий предпринимать не требуется. Получение аналогичного письма подтвердили РИА Новости еще несколько россиян, открывших счет в банке. При открытии счета в банке Ziraat у российских клиентов, как правило, запрашивается их ИНН в России. Турецкий банк Denizbank в феврале начал запрашивать у клиентов из числа граждан РФ документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, хотя ряду клиентов письма от банка так и не пришли. Запрос турецким Denizbank ВНЖ у россиян связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США, заявил РИА Новости представитель банка в Анкаре. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил 4 марта, что диппредставительство работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
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турция, ziraat bank, инн, россияне
ТУРЦИЯ, Ziraat Bank, ИНН, россияне
16:39 06.03.2024
 
Турецкий госбанк начал запрашивать ИНН у россиян

Турецкий банк Ziraat начал массово запрашивать ИНН у россиян

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 6 мар – ПРАЙМ. Турецкий государственный банк Ziraat массово направил клиентам-россиянам требование предоставить актуальный номер ИНН, передает корреспондент РИА Новости.
"Уважаемый клиент, вы ранее заявили банку, что являетесь налоговым резидентом не Турции, а другой страны... вы должны полностью указать налоговый номер страны, в которой вы проживаете, через наше мобильное приложение, сайт или обратившись в наши филиалы", - говорится в разосланном банком сообщении.
В случае, если клиент оповестил банк об актуальном ИНН, никаких действий предпринимать не требуется. Получение аналогичного письма подтвердили РИА Новости еще несколько россиян, открывших счет в банке.
При открытии счета в банке Ziraat у российских клиентов, как правило, запрашивается их ИНН в России.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
ЦБ Турции повысит ключевую ставку сразу на пять процентов, пишут СМИ
09:04
Турецкий банк Denizbank в феврале начал запрашивать у клиентов из числа граждан РФ документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, хотя ряду клиентов письма от банка так и не пришли. Запрос турецким Denizbank ВНЖ у россиян связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США, заявил РИА Новости представитель банка в Анкаре.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил 4 марта, что диппредставительство работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
 
ТУРЦИЯZiraat BankИННроссияне
 
 
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