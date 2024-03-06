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Турецкий госбанк начал запрашивать ИНН у россиян

Турецкий госбанк начал запрашивать ИНН у россиян - 06.03.2024, ПРАЙМ

Турецкий госбанк начал запрашивать ИНН у россиян

Турецкий государственный банк Ziraat массово направил клиентам-россиянам требование предоставить актуальный номер ИНН, передает корреспондент РИА Новости. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T16:39+0300

2024-03-06T16:39+0300

2024-03-06T16:39+0300

турция

ziraat bank

инн

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СТАМБУЛ, 6 мар – ПРАЙМ. Турецкий государственный банк Ziraat массово направил клиентам-россиянам требование предоставить актуальный номер ИНН, передает корреспондент РИА Новости. "Уважаемый клиент, вы ранее заявили банку, что являетесь налоговым резидентом не Турции, а другой страны... вы должны полностью указать налоговый номер страны, в которой вы проживаете, через наше мобильное приложение, сайт или обратившись в наши филиалы", - говорится в разосланном банком сообщении. В случае, если клиент оповестил банк об актуальном ИНН, никаких действий предпринимать не требуется. Получение аналогичного письма подтвердили РИА Новости еще несколько россиян, открывших счет в банке. При открытии счета в банке Ziraat у российских клиентов, как правило, запрашивается их ИНН в России. Турецкий банк Denizbank в феврале начал запрашивать у клиентов из числа граждан РФ документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, хотя ряду клиентов письма от банка так и не пришли. Запрос турецким Denizbank ВНЖ у россиян связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США, заявил РИА Новости представитель банка в Анкаре. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил 4 марта, что диппредставительство работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.

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турция, ziraat bank, инн, россияне