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Польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщают СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщают СМИ
Польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщают СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ
Польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщают СМИ
Протестующие польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщает телеканал Polsat. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T16:43+0300
2024-03-06T16:43+0300
протесты фермеров
польша
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ВАРШАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщает телеканал Polsat. В настоящее время в польской столице проходит крупная акция протеста фермеров. Колонна протестующих прошла от здания канцелярии премьера к зданию сейма. "Группа протестующих начала разбирать булыжный тротуар и бросать камни в сторону полиции", - говорится в сообщении. Также сообщается, что несколько участников акции проникли в здание сейма. В самом сейме в настоящее время проходит заседание. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://1prime.ru/20240306/farmers-845997173.html
польша
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протесты фермеров, польша
протесты фермеров, ПОЛЬША
16:43 06.03.2024
 
Польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщают СМИ

Polsat: протестующие польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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ВАРШАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщает телеканал Polsat.
В настоящее время в польской столице проходит крупная акция протеста фермеров. Колонна протестующих прошла от здания канцелярии премьера к зданию сейма.
"Группа протестующих начала разбирать булыжный тротуар и бросать камни в сторону полиции", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что несколько участников акции проникли в здание сейма. В самом сейме в настоящее время проходит заседание.
Протесты фермеров в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
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10:57
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
 
протесты фермеровПОЛЬША
 
 
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