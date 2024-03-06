https://1prime.ru/20240306/846023465.html

Польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщают СМИ

Польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщают СМИ - 06.03.2024, ПРАЙМ

Польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщают СМИ

Протестующие польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщает телеканал Polsat. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T16:43+0300

2024-03-06T16:43+0300

2024-03-06T16:43+0300

протесты фермеров

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/16/841261669_0:315:2401:1665_1920x0_80_0_0_e8d7246503a3e4b0ef726cf1d4a3310b.jpg

ВАРШАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры разбирают брусчатку и бросают в полицию, сообщает телеканал Polsat. В настоящее время в польской столице проходит крупная акция протеста фермеров. Колонна протестующих прошла от здания канцелярии премьера к зданию сейма. "Группа протестующих начала разбирать булыжный тротуар и бросать камни в сторону полиции", - говорится в сообщении. Также сообщается, что несколько участников акции проникли в здание сейма. В самом сейме в настоящее время проходит заседание. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://1prime.ru/20240306/farmers-845997173.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

протесты фермеров, польша