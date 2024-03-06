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Болгарские военные начали отгрузку подержанной бронетехники для Украины
Болгарские военные начали отгрузку подержанной бронетехники для Украины - 06.03.2024, ПРАЙМ
Болгарские военные начали отгрузку подержанной бронетехники для Украины
Болгарские военные начали транспортировку подержанной бронетехники на Украину, сообщает телеканал bTV. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T17:06+0300
2024-03-06T17:06+0300
2024-03-06T17:07+0300
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бтр
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Болгарские военные начали транспортировку подержанной бронетехники на Украину, сообщает телеканал bTV. Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, с 1980-х годов хранящихся на складах министерства внутренних дел республики, а также запчасти для их обслуживания.Как свидетельствует репортаж телеканала, за транспортировку бронетехники отвечает оборонное ведомство страны, первый БТР был погружен на грузовик-платформу, чтобы отправится на железнодорожную станцию в городе Нови-Искыр. На фотографиях видно, что бронемашины выкрашены в ярко-лазоревый цвет. Сайт BulgarianMilitary.com сообщает, что на месте погрузки бронетранспортеров были также замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". Остается неясным, предназначены ли они для Украины.Оппозиционные партии в парламенте "Возрождение", БСП и ИТН выступили против отправки бронетехники Украины. Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на ратификацию соглашения о поставках, объясняя это возможностью использования данной техники для обеспечения безопасности населения и охраны государственной границы страны. Однако парламент страны отклонил вето.
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болгария, бтр, поставки вооружений, украина
БОЛГАРИЯ, БТР, поставки вооружений, УКРАИНА
Болгарские военные начали отгрузку подержанной бронетехники для Украины
Болгарские военные начали транспортировку подержанной бронетехники на Украину