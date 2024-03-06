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В ЛНР автобус подорвался на мине, есть погибшие

В ЛНР автобус подорвался на мине, есть погибшие - 06.03.2024, ПРАЙМ

В ЛНР автобус подорвался на мине, есть погибшие

В городе Кировске в ЛНР автобус подорвался на мине, погибли пять мирных жителей, три получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T17:12+0300

2024-03-06T17:12+0300

2024-03-06T18:07+0300

лнр

автобус

происшествия

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ЛУГАНСК, 6 мар - ПРАЙМ. В городе Кировске в ЛНР автобус подорвался на мине, погибли пять мирных жителей, три получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в городе Кировск в поселке Донецкий на мине подорвался ехавший на кладбище автобус."В автомобиле находились восемь мирных граждан республики. Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП Кировский комбинат коммунальных услуг. Три человека получили ранения", — написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он добавил, что раненные в результате подрыва мины мирные жители сейчас получают необходимую медпомощь, специальные службы расследуют обстоятельства подрыва. Пасечник также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и заверил, что семьям пострадавших будет оказана необходимая помощь.

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лнр, автобус