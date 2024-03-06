https://1prime.ru/20240306/846025836.html

Шеф Пентагона признал скорый проигрыш Украины

Шеф Пентагона признал скорый проигрыш Украины - 06.03.2024, ПРАЙМ

Шеф Пентагона признал скорый проигрыш Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин, заявив о скором столкновении России и НАТО, признал скорое поражение Украины, рассказал член комитета Госдумы по безопасности... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T17:16+0300

2024-03-06T17:16+0300

2024-03-06T17:35+0300

пентагон

нато

украина

ллойд остин

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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин, заявив о скором столкновении России и НАТО, признал скорое поражение Украины, рассказал член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.Ранее шеф американского оборонного ведомства говорил, что проигрыш Киева приведет к военному столкновению НАТО и России. Он также называл тревожными данные об успехах российских Вооруженных сил."Остин — сбитый летчик. Не мог сказать ничего, кроме того, что они вступят в конфликт. Что им еще остается (говорить — прим. ред.)? Они этим подтверждают, что Украина проиграет. Они (Запад — прим. ред.) готовятся к переговорам, но теперь придется им идти на них на условиях России", — сказал депутат. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному собранию, вновь подчеркивал, что Россия открыта к диалогу со всеми странами. Российский лидер также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России бредом.

https://1prime.ru/20240306/846009145.html

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пентагон, нато, украина, ллойд остин