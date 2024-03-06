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Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин
Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин - 06.03.2024, ПРАЙМ
Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин
Москва делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси президент России Владимир... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T17:21+0300
2024-03-06T17:50+0300
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - ПРАЙМ. Москва делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Россия продолжает активное сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям. Кроме того, президент указал на лидерство страны в области атомной энергетики, подчеркнув, что Россия делает все для обеспечения безопасности на атомных объектах.В свою очередь, Гросси отметил важность и своевременность их встречи, а также выразил готовность обсуждать чувствительные темы."Здесь с господином Лихачевым мы провели длительное утреннее заседание с нашими специалистами, обсуждали различные темы. На мой взгляд, эта беседа чрезвычайно важна, и я ценю возможность, и я готов обсуждать с вами все эти темы", — напомнил он.Путин указал, что Москва готова к работе с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна агентству за встречные шаги по укреплению сотрудничества."Очень важно, без всякого преувеличения в планетарном масштабе, имея в виду обеспечение безопасности и соблюдения стандартов безопасности атомной энергетики во всем мире. Мы готовы и к дальнейшей работе по всем этим направлениям, благодарны вам за встречные шаги по укреплению совместной работы", — заявил российский лидер.Он также добавил, что Россия готова делиться наработками в атомной энергетике со всеми заинтересованными партнерами.Международное агентство по атомной энергии— международная организация, созданная в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Была основана в 1957 году.
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владимир путин, рафаэль гросси, магатэ
Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
17:21 06.03.2024 (обновлено: 17:50 06.03.2024)
 
Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин

Путин: РФ делает все для безопасности атомных объектов и продолжает сотрудничать с МАГАТЭ

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - ПРАЙМ. Москва делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Россия продолжает активное сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям. Кроме того, президент указал на лидерство страны в области атомной энергетики, подчеркнув, что Россия делает все для обеспечения безопасности на атомных объектах.
В свою очередь, Гросси отметил важность и своевременность их встречи, а также выразил готовность обсуждать чувствительные темы.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
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"Здесь с господином Лихачевым мы провели длительное утреннее заседание с нашими специалистами, обсуждали различные темы. На мой взгляд, эта беседа чрезвычайно важна, и я ценю возможность, и я готов обсуждать с вами все эти темы", — напомнил он.
Путин указал, что Москва готова к работе с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна агентству за встречные шаги по укреплению сотрудничества.
"Очень важно, без всякого преувеличения в планетарном масштабе, имея в виду обеспечение безопасности и соблюдения стандартов безопасности атомной энергетики во всем мире. Мы готовы и к дальнейшей работе по всем этим направлениям, благодарны вам за встречные шаги по укреплению совместной работы", — заявил российский лидер.
Он также добавил, что Россия готова делиться наработками в атомной энергетике со всеми заинтересованными партнерами.
Международное агентство по атомной энергии— международная организация, созданная в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Была основана в 1957 году.
 
Владимир ПутинРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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