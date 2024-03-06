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ЦБ в ближайшие месяцы завершит обсуждение регулирования рассрочки

ЦБ в ближайшие месяцы завершит обсуждение регулирования рассрочки - 06.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ в ближайшие месяцы завершит обсуждение регулирования рассрочки

Банк России в течение нескольких месяцев планирует завершить дискуссию по регулированию рассрочки, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T17:21+0300

2024-03-06T17:21+0300

2024-03-06T17:21+0300

рассрочка

банк россии

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СИРИУС, 6 мар — ПРАЙМ. Банк России в течение нескольких месяцев планирует завершить дискуссию по регулированию рассрочки, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. "Я думаю, мы найдем баланс разумный. Мы такую дискуссию уже начали, постараемся закончить в течение ближайших месяцев с рынком. Арбитраж мы устраним и пространство безопасное для человека создадим", — сообщил Мамута. Ранее в феврале в ЦБ сообщили, что обсуждают с рынком две модели регулирования рассрочки. Для платной рассрочки правила по сути не отличаются от регулирования потребительского кредитования. А для бесплатной рассрочки рассматриваются дополнительные ограничения, в частности возможность предоставления такой услуги только специализированными операторами рассрочки. "Наша первая задача - сделать однородную защиту прав потребителей, но есть и вторая история. Дело в том, что рынок рассрочки, пока, конечно, небольшой, но он очень быстро растет. Он вырос за прошлый год в разы, и это, конечно, не может не оказывать влияние на принимаемые нами решения. Мы понимаем, что должны сохранить пространство для тех операторов рассрочки, которые изначально не являются банками, которые работают по своим моделям, но это должно быть пространство, не создающее рисков для человека и финансовых систем", — добавил он. Вместе с тем, Ассоциация банков России (АБР) сочла предлагаемый Банком России подход к регулированию рассрочки одним из самых жестких в мире. Банкиры отметили, что такое регулирование не принесет пользы ни потребителю, ни профессиональным кредиторам, а только негативно повлияет на продавцов. А в Национальном совете финансового рынка (НСФР) предложили оставить без изменения регулирование бесплатной рассрочки в России, а требования для платной вводить поэтапно в течение двух-трех лет. По его словам, Банку России важно, чтобы человек, который пользуется рассрочкой, был защищен в равной степени с человеком, который пользуется потребительским кредитом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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