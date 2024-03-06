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Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - 06.03.2024, ПРАЙМ
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Цена на золото достигла нового исторического максимума, поднявшись до более чем 2 153 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T17:38+0300
2024-03-06T17:38+0300
2024-03-06T17:43+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Цена на золото достигла нового исторического максимума, поднявшись до более чем 2 153 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,45 доллара, или на 0,44%, до 2 151,35 доллара за тройскую унцию, но минутами ранее показатель максимально достигал 2 153,55 доллара, что стало новым историческим рекордом.
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рекорд, торги
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд, поднявшись выше $2153 за тройскую унцию
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Цена на золото достигла нового исторического максимума, поднявшись до более чем 2 153 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,45 доллара, или на 0,44%, до 2 151,35 доллара за тройскую унцию, но минутами ранее показатель максимально достигал 2 153,55 доллара, что стало новым историческим рекордом.