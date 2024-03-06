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Армения потребовала вывести погранслужбу ФСБ из аэропорта Еревана - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Армения потребовала вывести погранслужбу ФСБ из аэропорта Еревана
Армения потребовала вывести погранслужбу ФСБ из аэропорта Еревана - 06.03.2024, ПРАЙМ
Армения потребовала вывести погранслужбу ФСБ из аэропорта Еревана
Ереван оповестил Москву о намерении проводить пограничный контроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" полностью своими силами, без участия... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T17:44+0300
2024-03-06T18:00+0300
армения
россия
пограничники
политика
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ЕРЕВАН, 6 мар - ПРАЙМ. Ереван оповестил Москву о намерении проводить пограничный контроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" полностью своими силами, без участия российских пограничников, заявил журналистам секретарь Совбеза республики Армен Григорян.Ранее такую позицию озвучивал Спикер армянского парламента Ален Симонян. "У Армении есть четкая позиция в этом вопросе, и мы оповестили об этой позиции РФ, отправили официальное письмо. Позиция Армении состоит в том, что пограничные войска Армении должны полностью нести службу в аэропорту", — сказал Григорян.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решений о выводе российских пограничников из "Звартноца" Арменией принято не было и по официальным каналам России о них не сообщали.Отмечается, что разговоры о необходимости вывести российских пограничников начались после 27 февраля, когда армянские власти объявили о заморозке членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Международный аэропорт Звартноц расположен в 12 километрах от Еревана, является главным международным транспортным узлом Армении и самым загруженным аэропортом страны.
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армения, россия, пограничники
АРМЕНИЯ, РОССИЯ, Пограничники, Политика
17:44 06.03.2024 (обновлено: 18:00 06.03.2024)
 
Армения потребовала вывести погранслужбу ФСБ из аэропорта Еревана

Секретарь Совбеза Армении: Ереван хочет вести погранконтроль в аэропорту Звартноц без РФ

© fotolia.com / evalizЕреван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© fotolia.com / evaliz
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ЕРЕВАН, 6 мар - ПРАЙМ. Ереван оповестил Москву о намерении проводить пограничный контроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" полностью своими силами, без участия российских пограничников, заявил журналистам секретарь Совбеза республики Армен Григорян.
Ранее такую позицию озвучивал Спикер армянского парламента Ален Симонян.
"У Армении есть четкая позиция в этом вопросе, и мы оповестили об этой позиции РФ, отправили официальное письмо. Позиция Армении состоит в том, что пограничные войска Армении должны полностью нести службу в аэропорту", — сказал Григорян.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решений о выводе российских пограничников из "Звартноца" Арменией принято не было и по официальным каналам России о них не сообщали.
Отмечается, что разговоры о необходимости вывести российских пограничников начались после 27 февраля, когда армянские власти объявили о заморозке членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Международный аэропорт Звартноц расположен в 12 километрах от Еревана, является главным международным транспортным узлом Армении и самым загруженным аэропортом страны.
 
ПолитикаАРМЕНИЯРОССИЯПограничники
 
 
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