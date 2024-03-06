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"Росатом" пожаловался на недофинансирование портового терминала дл СМП
"Росатом" пожаловался на недофинансирование портового терминала дл СМП - 06.03.2024, ПРАЙМ
"Росатом" пожаловался на недофинансирование портового терминала дл СМП
"Росатому" не хватает средств бюджета на строительств морского грузового терминала на мысе Наглейнын в порту Певек (п-ов Чукотка), заявил РБК начальник отдела... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T18:04+0300
2024-03-06T18:04+0300
2024-03-06T18:04+0300
севморпуть
росатом
ледокол
терминал
перевозка грузов
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Росатому" не хватает средств бюджета на строительств морского грузового терминала на мысе Наглейнын в порту Певек (п-ов Чукотка), заявил РБК начальник отдела развития инфраструктуры СМП "Росатома" Константин Стасюк.По его словам, средства в полном объеме сегодня выделены только на 2024 год, на 2025-й в бюджете отсутствует 12,4 миллиарда, на 2026 год — не хватает еще 2,5 миллиарда рублей."Мы вошли в проект с нерешенным вопросом о финансировании... В рамках госпрограммы средства, выделенные по лимиту Минфина, были распределены на другие цели. И чтобы обеспечить строительство терминала необходимо дополнительное финансирование", — рассказал Стасюк.В пресс-службе "Росатома" сообщили, что строительство терминала идет в соответствии с госконтрактом, заключенным в декабре 2023 года, и выполняется в рамках календарного плана."Ведется подготовка строительной техники, материалов, мобилизация персонала для доставки к месту работ. Строительно-монтажные работы начнутся в мае 2024 года", — отметил представитель госкорпорации.Северный морской путь в 2023 году показал рост, который связывают с переориентацией грузов с западного направления на восточный. В В 2022 году по СМП перевезено 34 миллиона тонн грузов, в 2023 году показатель вырос до 36,254 миллиона тонн, в том числе по транспортному коридору везли СПГ, нефть, уголь, железорудный концентрат.
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севморпуть, росатом, ледокол, терминал, перевозка грузов
Севморпуть, Росатом, ледокол, терминал, перевозка грузов
"Росатом" пожаловался на недофинансирование портового терминала дл СМП
"Росатому" не хватает 14,9 миллиарда рублей на строительство порта для Севморпути
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ.
"Росатому" не хватает средств бюджета на строительств морского грузового терминала на мысе Наглейнын в порту Певек (п-ов Чукотка), заявил РБК
начальник отдела развития инфраструктуры СМП "Росатома" Константин Стасюк.
По его словам, средства в полном объеме сегодня выделены только на 2024 год, на 2025-й в бюджете отсутствует 12,4 миллиарда, на 2026 год — не хватает еще 2,5 миллиарда рублей.
"Мы вошли в проект с нерешенным вопросом о финансировании... В рамках госпрограммы средства, выделенные по лимиту Минфина, были распределены на другие цели. И чтобы обеспечить строительство терминала необходимо дополнительное финансирование", — рассказал Стасюк.
Глава "Росатома" рассказал о работе по Севморпути
В пресс-службе "Росатома" сообщили, что строительство терминала идет в соответствии с госконтрактом, заключенным в декабре 2023 года, и выполняется в рамках календарного плана.
"Ведется подготовка строительной техники, материалов, мобилизация персонала для доставки к месту работ. Строительно-монтажные работы начнутся в мае 2024 года", — отметил представитель госкорпорации.
Северный морской путь в 2023 году показал рост, который связывают с переориентацией грузов с западного направления на восточный. В В 2022 году по СМП перевезено 34 миллиона тонн грузов, в 2023 году показатель вырос до 36,254 миллиона тонн, в том числе по транспортному коридору везли СПГ, нефть, уголь, железорудный концентрат.