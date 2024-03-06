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"Сибур" предложил способ решения проблемы кадрового дефицита

"Сибур" предложил способ решения проблемы кадрового дефицита - 06.03.2024, ПРАЙМ

"Сибур" предложил способ решения проблемы кадрового дефицита

Рост привлекательности технических профессий для женщин может стать ключом для борьбы с дефицитом кадров. Такое мнение выразила компания "Сибур" во время... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T18:13+0300

2024-03-06T18:13+0300

2024-03-06T18:13+0300

россия

сибур

рынок труда

женщины

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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Рост привлекательности технических профессий для женщин может стать ключом для борьбы с дефицитом кадров. Такое мнение выразила компания "Сибур" во время пленарной сессии о женщинах в российской промышленности.Мероприятие прошло во время Всероссийского женского форума на выставке "Россия" в Доме полимеров "Сибура"."В НИОКР-направлениях компании 42% сотрудников – женщины, и с 2021 года для их привлечения активно используются стажерские программы. И если ранее основной запрос был на готовую экспертизу, то сейчас "Сибур" сотрудничает с молодежью, которая заинтересована развивать компетенции", — отметила член правления – управляющий директор "Сибур" Дарья Борисова."У нас есть успешные кейсы такого подхода: например, одна из сотрудниц научно-исследовательского центра за три года доросла от позиции стажера до позиции главного эксперта. Мы считаем, что нужно громче говорить о подобных историях", - подчеркнула она.Именно такие примеры вкупе с прозрачными и равными механизмами отбора, найма, продвижения по карьерной лестнице вселяют уверенность – в том числе аудитории девушек и женщин – что их потенциал будет замечен и реализован."Возможно, именно в повышении привлекательности технических специальностей для женщин состоит один из ответов на вопрос решения кадрового дефицита", – заключила Борисова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сибур, рынок труда, женщины