https://1prime.ru/20240306/846029993.html
"Сибур" предложил способ решения проблемы кадрового дефицита
"Сибур" предложил способ решения проблемы кадрового дефицита - 06.03.2024, ПРАЙМ
"Сибур" предложил способ решения проблемы кадрового дефицита
Рост привлекательности технических профессий для женщин может стать ключом для борьбы с дефицитом кадров. Такое мнение выразила компания "Сибур" во время... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T18:13+0300
2024-03-06T18:13+0300
2024-03-06T18:13+0300
россия
сибур
рынок труда
женщины
https://cdnn.1prime.ru/img/83358/14/833581474_0:45:600:383_1920x0_80_0_0_01bc6d31e25c928269142b63f5d44df9.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Рост привлекательности технических профессий для женщин может стать ключом для борьбы с дефицитом кадров. Такое мнение выразила компания "Сибур" во время пленарной сессии о женщинах в российской промышленности.Мероприятие прошло во время Всероссийского женского форума на выставке "Россия" в Доме полимеров "Сибура"."В НИОКР-направлениях компании 42% сотрудников – женщины, и с 2021 года для их привлечения активно используются стажерские программы. И если ранее основной запрос был на готовую экспертизу, то сейчас "Сибур" сотрудничает с молодежью, которая заинтересована развивать компетенции", — отметила член правления – управляющий директор "Сибур" Дарья Борисова."У нас есть успешные кейсы такого подхода: например, одна из сотрудниц научно-исследовательского центра за три года доросла от позиции стажера до позиции главного эксперта. Мы считаем, что нужно громче говорить о подобных историях", - подчеркнула она.Именно такие примеры вкупе с прозрачными и равными механизмами отбора, найма, продвижения по карьерной лестнице вселяют уверенность – в том числе аудитории девушек и женщин – что их потенциал будет замечен и реализован."Возможно, именно в повышении привлекательности технических специальностей для женщин состоит один из ответов на вопрос решения кадрового дефицита", – заключила Борисова.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83358/14/833581474_43:0:576:400_1920x0_80_0_0_ac4ded35ff79112d96180a28e017c9b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сибур, рынок труда, женщины
РОССИЯ, Сибур, рынок труда, женщины
"Сибур" предложил способ решения проблемы кадрового дефицита
"Сибур" предлагает повышать привлекательность технических профессий для женщин
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Рост привлекательности технических профессий для женщин может стать ключом для борьбы с дефицитом кадров. Такое мнение выразила компания "Сибур" во время пленарной сессии о женщинах в российской промышленности.
Мероприятие прошло во время Всероссийского женского форума на выставке "Россия" в Доме полимеров "Сибура".
"В НИОКР-направлениях компании 42% сотрудников – женщины, и с 2021 года для их привлечения активно используются стажерские программы. И если ранее основной запрос был на готовую экспертизу, то сейчас "Сибур" сотрудничает с молодежью, которая заинтересована развивать компетенции", — отметила член правления – управляющий директор "Сибур" Дарья Борисова.
"У нас есть успешные кейсы такого подхода: например, одна из сотрудниц научно-исследовательского центра за три года доросла от позиции стажера до позиции главного эксперта. Мы считаем, что нужно громче говорить о подобных историях", - подчеркнула она.
Именно такие примеры вкупе с прозрачными и равными механизмами отбора, найма, продвижения по карьерной лестнице вселяют уверенность – в том числе аудитории девушек и женщин – что их потенциал будет замечен и реализован.
"Возможно, именно в повышении привлекательности технических специальностей для женщин состоит один из ответов на вопрос решения кадрового дефицита", – заключила Борисова.