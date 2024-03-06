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Хейли вышла из борьбы за право баллотироваться в президенты США - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Хейли вышла из борьбы за право баллотироваться в президенты США
Хейли вышла из борьбы за право баллотироваться в президенты США - 06.03.2024, ПРАЙМ
Хейли вышла из борьбы за право баллотироваться в президенты США
Последний конкурент Дональда Трампа Никки Хейли объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T18:17+0300
2024-03-06T18:24+0300
сша
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никки хейли
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ВАШИНГТОН, 6 мар – ПРАЙМ. Последний конкурент Дональда Трампа Никки Хейли объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. "Сейчас настало время приостановить мою кампанию", — сказала она в обращении к сторонникам. Хейли поздравила Трампа и пожелала ему всего хорошего. Она обратилась к своим сторонникам, заявив, что не будет призывать их голосовать за Трампа, "он должен сам завоевать их симпатии".Политик добавила, что "со всей вероятностью" Трамп в июле будет провозглашен претендентом на пост президента США от Республиканской партии.Хейли также отметила, что после выхода из президентской гонки не будет претендовать на официальные должности, а будет наслаждаться жизнью "частного гражданина".
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сша, выборы, никки хейли, дональд трамп
США, выборы, Никки Хейли, Дональд Трамп
18:17 06.03.2024 (обновлено: 18:24 06.03.2024)
 
Хейли вышла из борьбы за право баллотироваться в президенты США

Хейли вышла из борьбы за право баллотироваться в президенты США от республиканцев

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Nikki HaleyНикки Хейли
Никки Хейли - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Nikki Haley
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ВАШИНГТОН, 6 мар – ПРАЙМ. Последний конкурент Дональда Трампа Никки Хейли объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.
"Сейчас настало время приостановить мою кампанию", — сказала она в обращении к сторонникам.
Хейли поздравила Трампа и пожелала ему всего хорошего.
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Она обратилась к своим сторонникам, заявив, что не будет призывать их голосовать за Трампа, "он должен сам завоевать их симпатии".
Политик добавила, что "со всей вероятностью" Трамп в июле будет провозглашен претендентом на пост президента США от Республиканской партии.
Хейли также отметила, что после выхода из президентской гонки не будет претендовать на официальные должности, а будет наслаждаться жизнью "частного гражданина".
 
СШАвыборыНикки ХейлиДональд Трамп
 
 
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