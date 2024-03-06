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Хейли вышла из борьбы за право баллотироваться в президенты США

Хейли вышла из борьбы за право баллотироваться в президенты США - 06.03.2024, ПРАЙМ

Хейли вышла из борьбы за право баллотироваться в президенты США

Последний конкурент Дональда Трампа Никки Хейли объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T18:17+0300

2024-03-06T18:17+0300

2024-03-06T18:24+0300

сша

выборы

никки хейли

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 мар – ПРАЙМ. Последний конкурент Дональда Трампа Никки Хейли объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. "Сейчас настало время приостановить мою кампанию", — сказала она в обращении к сторонникам. Хейли поздравила Трампа и пожелала ему всего хорошего. Она обратилась к своим сторонникам, заявив, что не будет призывать их голосовать за Трампа, "он должен сам завоевать их симпатии".Политик добавила, что "со всей вероятностью" Трамп в июле будет провозглашен претендентом на пост президента США от Республиканской партии.Хейли также отметила, что после выхода из президентской гонки не будет претендовать на официальные должности, а будет наслаждаться жизнью "частного гражданина".

https://1prime.ru/20240306/tramp-845988537.html

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сша, выборы, никки хейли, дональд трамп