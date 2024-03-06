https://1prime.ru/20240306/846031324.html
Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США
Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США - 06.03.2024, ПРАЙМ
Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T18:49+0300
2024-03-06T18:49+0300
2024-03-06T18:51+0300
сша
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
ВАШИНГТОН, 6 марта — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. "Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты", — написал Маск в своей соцсети Х. Ранее источники американских СМИ сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп, пытающийся привлечь спонсоров для своей избирательной кампании, встретился с Маском. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.Ранее Никки Хейли заявила о выходе из президентской гонки.
https://1prime.ru/20240306/846030148.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, илон маск
Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США
Маск заявил, что не жертвует денег кандидатам в президенты США
ВАШИНГТОН, 6 марта — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США.
"Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты", — написал Маск в своей соцсети Х.
Ранее источники американских СМИ сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп, пытающийся привлечь спонсоров для своей избирательной кампании, встретился с Маском.
Последний конкурент Трампа от республиканцев покинул президентскую гонку
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Ранее Никки Хейли заявила о выходе из президентской гонки.