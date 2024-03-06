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Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США
Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США - 06.03.2024, ПРАЙМ
Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T18:49+0300
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сша
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ВАШИНГТОН, 6 марта — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. "Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты", — написал Маск в своей соцсети Х. Ранее источники американских СМИ сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп, пытающийся привлечь спонсоров для своей избирательной кампании, встретился с Маском. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.Ранее Никки Хейли заявила о выходе из президентской гонки.
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сша, илон маск
США, Илон Маск
18:49 06.03.2024 (обновлено: 18:51 06.03.2024)
 
Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США

Маск заявил, что не жертвует денег кандидатам в президенты США

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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ВАШИНГТОН, 6 марта — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США.
"Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты", — написал Маск в своей соцсети Х.
Ранее источники американских СМИ сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп, пытающийся привлечь спонсоров для своей избирательной кампании, встретился с Маском.
Никки Хейли - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Последний конкурент Трампа от республиканцев покинул президентскую гонку
18:17
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Ранее Никки Хейли заявила о выходе из президентской гонки.
 
СШАИлон Маск
 
 
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