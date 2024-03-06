https://1prime.ru/20240306/846031324.html

Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США

Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США - 06.03.2024, ПРАЙМ

Маск заявил, что спонсирует кандидатов в президенты США

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T18:49+0300

2024-03-06T18:49+0300

2024-03-06T18:51+0300

сша

илон маск

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ВАШИНГТОН, 6 марта — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. "Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты", — написал Маск в своей соцсети Х. Ранее источники американских СМИ сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп, пытающийся привлечь спонсоров для своей избирательной кампании, встретился с Маском. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.Ранее Никки Хейли заявила о выходе из президентской гонки.

https://1prime.ru/20240306/846030148.html

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сша, илон маск