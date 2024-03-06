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Глава ПМР обвинил Молдавию в попытках давления таможенными пошлинами - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Глава ПМР обвинил Молдавию в попытках давления таможенными пошлинами
Глава ПМР обвинил Молдавию в попытках давления таможенными пошлинами - 06.03.2024, ПРАЙМ
Глава ПМР обвинил Молдавию в попытках давления таможенными пошлинами
Молдавия пытается экономически удушить Приднестровье таможенными пошлинами и блокированием банковского сектора, заявил в среду глава непризнанной... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T19:18+0300
2024-03-06T19:18+0300
молдавия
приднестровье
таможенные пошлины
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мар — ПРАЙМ. Молдавия пытается экономически удушить Приднестровье таможенными пошлинами и блокированием банковского сектора, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым. "Введение пошлин, неоткрытие банковских счетов, блокирование банковского сектора — это тоже то, чем пытается Молдова удушить экономически Приднестровье. Потери будут огромные. Какие-то специалисты называют разные цифры, но на самом деле подсчитать убытки Приднестровья до копейки никак не получится. Потому что здесь много упущенной выгоды, здесь много неоплаченных налогов, здесь много двойных пошлин, которые Приднестровье вынуждено платить Молдове", — сказал Красносельский, слова которого приводит его пресс-служба. Лидер ПМР также отметил, что многие граждане непризнанной республики откажутся заниматься предпринимательской деятельность и в конечном итоге покинут Приднестровье. По его словам, с того момента как Молдавия провозгласила политическую интеграцию в Европейский союз, экономическое положение Приднестровья стало ухудшаться. "Тогда возникает закономерный вопрос: что такое "Европа" для людей? Это ограничение предпринимательской активности? Это неоткрытие или блокирование банковских счетов? Это двойное налогообложение? Это грабеж приднестровского народа?" — спросил Красносельский. Глава ПМР также добавил, что сейчас руководство Приднестровья пытается защитить население республики в "катастрофически складывающейся геополитической ситуации". По словам Красносельского, в Тирасполе надеются на поддержку Российской Федерации в этой части. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Власти Приднестровья 28 февраля обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к МККК.
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молдавия, приднестровье, таможенные пошлины
МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, таможенные пошлины
19:18 06.03.2024
 
Глава ПМР обвинил Молдавию в попытках давления таможенными пошлинами

Глава ПМР: Молдавия пытается задушить Приднестровье таможенными пошлинами

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мар ПРАЙМ. Молдавия пытается экономически удушить Приднестровье таможенными пошлинами и блокированием банковского сектора, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым.
"Введение пошлин, неоткрытие банковских счетов, блокирование банковского сектора — это тоже то, чем пытается Молдова удушить экономически Приднестровье. Потери будут огромные. Какие-то специалисты называют разные цифры, но на самом деле подсчитать убытки Приднестровья до копейки никак не получится. Потому что здесь много упущенной выгоды, здесь много неоплаченных налогов, здесь много двойных пошлин, которые Приднестровье вынуждено платить Молдове", — сказал Красносельский, слова которого приводит его пресс-служба.
Лидер ПМР также отметил, что многие граждане непризнанной республики откажутся заниматься предпринимательской деятельность и в конечном итоге покинут Приднестровье. По его словам, с того момента как Молдавия провозгласила политическую интеграцию в Европейский союз, экономическое положение Приднестровья стало ухудшаться.
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"Тогда возникает закономерный вопрос: что такое "Европа" для людей? Это ограничение предпринимательской активности? Это неоткрытие или блокирование банковских счетов? Это двойное налогообложение? Это грабеж приднестровского народа?" — спросил Красносельский.
Глава ПМР также добавил, что сейчас руководство Приднестровья пытается защитить население республики в "катастрофически складывающейся геополитической ситуации". По словам Красносельского, в Тирасполе надеются на поддержку Российской Федерации в этой части.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
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29 февраля, 10:53
Власти Приднестровья 28 февраля обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к МККК.
 
МОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕтаможенные пошлины
 
 
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