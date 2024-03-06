Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский производитель грузовиков отзывает более 400 автомобилей из России - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/846031918.html
Китайский производитель грузовиков отзывает более 400 автомобилей из России
Китайский производитель грузовиков отзывает более 400 автомобилей из России - 06.03.2024, ПРАЙМ
Китайский производитель грузовиков отзывает более 400 автомобилей из России
ООО "ББТР", официальный представитель китайского производителя грузовиков Beiben на российском рынке, отзывает 406 автомобилей из-за несоответствия требованиям... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T19:25+0300
2024-03-06T19:26+0300
китай
отзыв
грузовики
россия
таможенный союз
https://cdnn.1prime.ru/img/83879/92/838799258_0:46:3077:1777_1920x0_80_0_0_a97dbcb1ff17aef9fdc659cb6b40efb3.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. ООО "ББТР", официальный представитель китайского производителя грузовиков Beiben на российском рынке, отзывает 406 автомобилей из-за несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 406 автомобилей BEIBEN 1848, 2648, 3343 и 4143, реализованных с июня по октябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в сообщении. На всех автомобилях будет произведены дооснащение и замена устройств на соответствующие требованиям технического регламента и оформленному документу об оценке соответствия. "Причина отзыва: возможное несоответствие устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и оформленным в отношении таких транспортных средств одобрениям типа транспортного средства (ОТТС)", — уточнили в ведомстве. Уполномоченный представитель изготовителя ООО "ББТР" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
https://1prime.ru/20231226/842676353.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83879/92/838799258_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f98a2b0db07317ca6fa6a46c2d8f1a7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, отзыв, грузовики, россия, таможенный союз
КИТАЙ, отзыв, грузовики, РОССИЯ, таможенный союз
19:25 06.03.2024 (обновлено: 19:26 06.03.2024)
 
Китайский производитель грузовиков отзывает более 400 автомобилей из России

Китайский производитель грузовиков Beiben отзывает из РФ более 400 автомобилей

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГрузовики на автомобильной дороге федерального значения "Амур"
Грузовики на автомобильной дороге федерального значения Амур - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. ООО "ББТР", официальный представитель китайского производителя грузовиков Beiben на российском рынке, отзывает 406 автомобилей из-за несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 406 автомобилей BEIBEN 1848, 2648, 3343 и 4143, реализованных с июня по октябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в сообщении.
На всех автомобилях будет произведены дооснащение и замена устройств на соответствующие требованиям технического регламента и оформленному документу об оценке соответствия.
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2023
Mitsui&Co отзывала своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ
26 декабря 2023, 15:14
"Причина отзыва: возможное несоответствие устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и оформленным в отношении таких транспортных средств одобрениям типа транспортного средства (ОТТС)", — уточнили в ведомстве.
Уполномоченный представитель изготовителя ООО "ББТР" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
 
КИТАЙотзывгрузовикиРОССИЯтаможенный союз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала