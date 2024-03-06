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Китайский производитель грузовиков отзывает более 400 автомобилей из России
Китайский производитель грузовиков отзывает более 400 автомобилей из России - 06.03.2024, ПРАЙМ
Китайский производитель грузовиков отзывает более 400 автомобилей из России
ООО "ББТР", официальный представитель китайского производителя грузовиков Beiben на российском рынке, отзывает 406 автомобилей из-за несоответствия требованиям... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T19:25+0300
2024-03-06T19:25+0300
2024-03-06T19:26+0300
китай
отзыв
грузовики
россия
таможенный союз
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. ООО "ББТР", официальный представитель китайского производителя грузовиков Beiben на российском рынке, отзывает 406 автомобилей из-за несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 406 автомобилей BEIBEN 1848, 2648, 3343 и 4143, реализованных с июня по октябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в сообщении. На всех автомобилях будет произведены дооснащение и замена устройств на соответствующие требованиям технического регламента и оформленному документу об оценке соответствия. "Причина отзыва: возможное несоответствие устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и оформленным в отношении таких транспортных средств одобрениям типа транспортного средства (ОТТС)", — уточнили в ведомстве. Уполномоченный представитель изготовителя ООО "ББТР" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
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китай, отзыв, грузовики, россия, таможенный союз
КИТАЙ, отзыв, грузовики, РОССИЯ, таможенный союз
Китайский производитель грузовиков отзывает более 400 автомобилей из России
Китайский производитель грузовиков Beiben отзывает из РФ более 400 автомобилей
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. ООО "ББТР", официальный представитель китайского производителя грузовиков Beiben на российском рынке, отзывает 406 автомобилей из-за несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 406 автомобилей BEIBEN 1848, 2648, 3343 и 4143, реализованных с июня по октябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в сообщении.
На всех автомобилях будет произведены дооснащение и замена устройств на соответствующие требованиям технического регламента и оформленному документу об оценке соответствия.
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"Причина отзыва: возможное несоответствие устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и оформленным в отношении таких транспортных средств одобрениям типа транспортного средства (ОТТС)", — уточнили в ведомстве.
Уполномоченный представитель изготовителя ООО "ББТР" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.