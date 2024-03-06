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Судан опроверг поставки оружия Украине

Судан опроверг поставки оружия Украине - 06.03.2024, ПРАЙМ

Судан опроверг поставки оружия Украине

Судан не поставлял Киеву оружие, украинских военных на территории страны нет, заявил РИА Новости министр иностранных дел Судана Али ас-Садек Али. | 06.03.2024, ПРАЙМ

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судан

поставки

поставки вооружений

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КАИР, 6 мар — ПРАЙМ. Судан не поставлял Киеву оружие, украинских военных на территории страны нет, заявил РИА Новости министр иностранных дел Судана Али ас-Садек Али. "Украинского дипломатического или военного присутствия в Судане нет. Судан не поставлял на Украину оружие. Это невозможно, поскольку у нас нет оружия, которое можно экспортировать за рубеж", — сказал Али. Ранее газета Wall Street Journal выступила с утверждением, что глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно поставлял Киеву оружие после начала специальной военной операции. Издание также написало со ссылкой на украинских и суданских чиновников, что украинские власти в 2023 году на фоне тяжелых потерь и нехватки людей на фронте отправили в Судан военных для участия в конфликте между вооруженными силами Судана и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР). С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

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судан, поставки, поставки вооружений, украина