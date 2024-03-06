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Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8%

Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8% - 06.03.2024, ПРАЙМ

Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8%

Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8% до 37,05 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T20:24+0300

2024-03-06T20:24+0300

2024-03-06T20:24+0300

украина

международные резервы

верховная рада

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8% до 37,05 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. Нацбанк Украины в начале февраля сообщил, что международные резервы Украины за январь снизились на 4,9%, составив 38,5 миллиарда долларов. "В феврале международные резервы сократились на 3,8%. На 1 марта 2024 года международные резервы равнялись 37,052 миллиарда долларов", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, сокращение объемов внешней помощи Украины – основной фактор сокращения международных резервов. Он отметил, что ежемесячно Киеву нужен 3,1 миллиарда долларов внешней помощи, за январь-февраль поступило 1,2 миллиарда. "Несмотря на уменьшение международных резервов с начала года, их объем остается на адекватном уровне. На сегодня это достаточный уровень для выполнения всех валютных обязательств правительства, НБУ и поддержки курса", — добавил Гетманцев. Ранее РИА Новости подсчитало, что по данным Национального банка Украины и "Открытого бюджета", дефицит бюджета Украины по итогам 2023 года продолжил увеличиваться, достигнув 20,5% ВВП, что стало новым рекордом за все время существования страны. При этом Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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украина, международные резервы, верховная рада