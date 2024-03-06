https://1prime.ru/20240306/846033716.html
Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8%
Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8% - 06.03.2024, ПРАЙМ
Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8%
Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8% до 37,05 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T20:24+0300
2024-03-06T20:24+0300
2024-03-06T20:24+0300
украина
международные резервы
верховная рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8% до 37,05 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. Нацбанк Украины в начале февраля сообщил, что международные резервы Украины за январь снизились на 4,9%, составив 38,5 миллиарда долларов. "В феврале международные резервы сократились на 3,8%. На 1 марта 2024 года международные резервы равнялись 37,052 миллиарда долларов", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, сокращение объемов внешней помощи Украины – основной фактор сокращения международных резервов. Он отметил, что ежемесячно Киеву нужен 3,1 миллиарда долларов внешней помощи, за январь-февраль поступило 1,2 миллиарда. "Несмотря на уменьшение международных резервов с начала года, их объем остается на адекватном уровне. На сегодня это достаточный уровень для выполнения всех валютных обязательств правительства, НБУ и поддержки курса", — добавил Гетманцев. Ранее РИА Новости подсчитало, что по данным Национального банка Украины и "Открытого бюджета", дефицит бюджета Украины по итогам 2023 года продолжил увеличиваться, достигнув 20,5% ВВП, что стало новым рекордом за все время существования страны. При этом Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20240306/846021047.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, международные резервы, верховная рада
УКРАИНА, международные резервы, Верховная рада
Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8%
Международные резервы Украины сократились на 3,8% до 37,05 миллиарда долларов
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8% до 37,05 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
Нацбанк Украины в начале февраля сообщил, что международные резервы Украины за январь снизились на 4,9%, составив 38,5 миллиарда долларов.
"В феврале международные резервы сократились на 3,8%. На 1 марта 2024 года международные резервы равнялись 37,052 миллиарда долларов", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
По его словам, сокращение объемов внешней помощи Украины – основной фактор сокращения международных резервов. Он отметил, что ежемесячно Киеву нужен 3,1 миллиарда долларов внешней помощи, за январь-февраль поступило 1,2 миллиарда.
На Украине пожаловались на нехватку денег на строительство фортификаций
"Несмотря на уменьшение международных резервов с начала года, их объем остается на адекватном уровне. На сегодня это достаточный уровень для выполнения всех валютных обязательств правительства, НБУ и поддержки курса", — добавил Гетманцев.
Ранее РИА Новости подсчитало, что по данным Национального банка Украины и "Открытого бюджета", дефицит бюджета Украины по итогам 2023 года продолжил увеличиваться, достигнув 20,5% ВВП, что стало новым рекордом за все время существования страны. При этом Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.