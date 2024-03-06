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Раскрыты причины снижения уровня бедности в России в 2023 году

Раскрыты причины снижения уровня бедности в России в 2023 году - 06.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыты причины снижения уровня бедности в России в 2023 году

Снижение уровня бедности в России в 2023 году произошло из-за введения пособий для семей с детьми и из-за дефицита кадров на рынке труда, передала слова... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T20:49+0300

2024-03-06T20:49+0300

2024-03-06T20:49+0300

бедность

борьба с бедностью

россия

внии труда минтруда россии

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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Снижение уровня бедности в России в 2023 году произошло из-за введения пособий для семей с детьми и из-за дефицита кадров на рынке труда, передала слова исполняющего обязанности гендиректора ВНИИ труда Владимира Смирнова пресс-служба института. По предварительным данным Росстата, численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности в 2023 году составила 13,5 миллиона человек, или 9,3% населения, обновив минимальное значение, достигнутое в предыдущем году. "Два ключевых фактора, которые способствовали снижению уровня бедности, – это адресные пособия для семей с детьми и ситуация на рынке труда", – приводятся в сообщении слова Смирнова. Пресс-служба напомнила о запуске единого пособия на детей от рождения до 17 лет с 1 января прошлого года, которое предоставляется семьям с невысокими доходами на основе комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. Отмечается также, что вклад в снижение бедности внесло увеличение численности работающих россиян, рост минимального размера оплаты труда и зарплат, формирование рынка труда соискателя и конкуренция работодателей за работников. Кроме того, социальный контракт как инструмент по созданию устойчивых самостоятельных источников доходов семьи тоже повлиял на снижение доли людей ниже границы бедности. "В настоящий момент дальнейшее снижение уровня бедности видится не только благодаря активной социальной поддержке, но и за счет стимулирования экономического роста, предпринимательской активности и занятости, вклад которых в снижение уровня бедности будет все возрастать", - уточнил Смирнов. В ведомстве добавили, что поквартальный уровень бедности имеет сезонный характер. Наибольшее снижение происходит в четвертом квартале, в течение которого работники получают годовые премии, дополнительные выплаты к Новому году, некоторые социальные выплаты, перечисление которых запланировано на первые дни января, начисляются заранее.

https://1prime.ru/20240227/844557931.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бедность, борьба с бедностью, россия, внии труда минтруда россии