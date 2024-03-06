https://1prime.ru/20240306/846034680.html

Президент Грузии оценила идею ввести визы для россиян

Президент Грузии оценила идею ввести визы для россиян - 06.03.2024, ПРАЙМ

Президент Грузии оценила идею ввести визы для россиян

Введение виз для россиян или ограничения прямых рейсов сейчас могут быть восприняты как конфронтационный шаг, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T20:58+0300

2024-03-06T20:58+0300

2024-03-06T20:58+0300

грузия

саломе зурабишвили

визовый режим

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/41/840564125_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_776de25684a6f33b93e7a433648a010f.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар – ПРАЙМ. Введение виз для россиян или ограничения прямых рейсов сейчас могут быть восприняты как конфронтационный шаг, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Я рассматриваю как уступку увеличение количества рейсов из Москвы сюда в размере N, которые мы не контролируем, а также въезд россиян, которых мы не контролируем. Возьмем пример, с въездом россиян было очень легко, как только началась эта большая волна, мы могли сказать: "Да, они приезжают, но мы изменим срок действия визы на срок 3 месяца, чтобы иметь больше рычагов правления, чтобы не создавать инцидентов…" Этого не произошло. Если такое решение будет принято сегодня, спустя два года, это может быть воспринято как конфронтационный шаг", — заявила президент во время встречи с журналистами. Что касается прямых рейсов с Россией, то, по ее словам, можно было разрешить осуществлять полеты нескольким авиакомпаниям, а не такому большому количеству. "Если сегодня изменится ситуация и мы будем вынуждены сказать, что это лишнее (прямые рейсы), это будет выглядеть конфронтационно. Поэтому заранее важно понимать, что для нас приемлемо действовать по этим принципам. Чтобы не уступать какие-то вещи, которые позже могут стать очень опасными", — добавила президент. Ранее Зурабишвили неоднократно сообщала о необходимости ввести правовые ограничения для прибывших в Грузию россиян и критиковала власти за возобновление прямых рейсов с Россией. Она выступала за введение трехмесячных виз для россиян, за введение регулирования права граждан РФ на работу, а также на регистрацию бизнеса, приобретение собственности или открытие русскоязычных школ в Грузии. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://1prime.ru/20240129/842918769.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

грузия, саломе зурабишвили, визовый режим