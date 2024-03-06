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Президент Грузии оценила идею ввести визы для россиян - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Президент Грузии оценила идею ввести визы для россиян
Президент Грузии оценила идею ввести визы для россиян - 06.03.2024, ПРАЙМ
Президент Грузии оценила идею ввести визы для россиян
Введение виз для россиян или ограничения прямых рейсов сейчас могут быть восприняты как конфронтационный шаг, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T20:58+0300
2024-03-06T20:58+0300
грузия
саломе зурабишвили
визовый режим
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ТБИЛИСИ, 6 мар – ПРАЙМ. Введение виз для россиян или ограничения прямых рейсов сейчас могут быть восприняты как конфронтационный шаг, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Я рассматриваю как уступку увеличение количества рейсов из Москвы сюда в размере N, которые мы не контролируем, а также въезд россиян, которых мы не контролируем. Возьмем пример, с въездом россиян было очень легко, как только началась эта большая волна, мы могли сказать: "Да, они приезжают, но мы изменим срок действия визы на срок 3 месяца, чтобы иметь больше рычагов правления, чтобы не создавать инцидентов…" Этого не произошло. Если такое решение будет принято сегодня, спустя два года, это может быть воспринято как конфронтационный шаг", — заявила президент во время встречи с журналистами. Что касается прямых рейсов с Россией, то, по ее словам, можно было разрешить осуществлять полеты нескольким авиакомпаниям, а не такому большому количеству. "Если сегодня изменится ситуация и мы будем вынуждены сказать, что это лишнее (прямые рейсы), это будет выглядеть конфронтационно. Поэтому заранее важно понимать, что для нас приемлемо действовать по этим принципам. Чтобы не уступать какие-то вещи, которые позже могут стать очень опасными", — добавила президент. Ранее Зурабишвили неоднократно сообщала о необходимости ввести правовые ограничения для прибывших в Грузию россиян и критиковала власти за возобновление прямых рейсов с Россией. Она выступала за введение трехмесячных виз для россиян, за введение регулирования права граждан РФ на работу, а также на регистрацию бизнеса, приобретение собственности или открытие русскоязычных школ в Грузии. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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грузия, саломе зурабишвили, визовый режим
ГРУЗИЯ, Саломе Зурабишвили, Визовый режим
20:58 06.03.2024
 
Президент Грузии оценила идею ввести визы для россиян

Зурабишвили: введение виз для россиян может быть воспринято как конфронтация

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ТБИЛИСИ, 6 мар – ПРАЙМ. Введение виз для россиян или ограничения прямых рейсов сейчас могут быть восприняты как конфронтационный шаг, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Я рассматриваю как уступку увеличение количества рейсов из Москвы сюда в размере N, которые мы не контролируем, а также въезд россиян, которых мы не контролируем. Возьмем пример, с въездом россиян было очень легко, как только началась эта большая волна, мы могли сказать: "Да, они приезжают, но мы изменим срок действия визы на срок 3 месяца, чтобы иметь больше рычагов правления, чтобы не создавать инцидентов…" Этого не произошло. Если такое решение будет принято сегодня, спустя два года, это может быть воспринято как конфронтационный шаг", — заявила президент во время встречи с журналистами.
Что касается прямых рейсов с Россией, то, по ее словам, можно было разрешить осуществлять полеты нескольким авиакомпаниям, а не такому большому количеству.
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"Если сегодня изменится ситуация и мы будем вынуждены сказать, что это лишнее (прямые рейсы), это будет выглядеть конфронтационно. Поэтому заранее важно понимать, что для нас приемлемо действовать по этим принципам. Чтобы не уступать какие-то вещи, которые позже могут стать очень опасными", — добавила президент.
Ранее Зурабишвили неоднократно сообщала о необходимости ввести правовые ограничения для прибывших в Грузию россиян и критиковала власти за возобновление прямых рейсов с Россией. Она выступала за введение трехмесячных виз для россиян, за введение регулирования права граждан РФ на работу, а также на регистрацию бизнеса, приобретение собственности или открытие русскоязычных школ в Грузии.
Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
 
ГРУЗИЯСаломе ЗурабишвилиВизовый режим
 
 
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