https://1prime.ru/20240306/846034942.html
Под Калининградом откроют пункты голосования для россиян из других стран
Под Калининградом откроют пункты голосования для россиян из других стран - 06.03.2024, ПРАЙМ
Под Калининградом откроют пункты голосования для россиян из других стран
В калининградской области откроют пять пунктов, где смогут проголосовать российские граждане, которые проживают в соседних странах, рассказал РИА Новости... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T21:10+0300
2024-03-06T21:10+0300
2024-03-06T21:10+0300
голосование
выборы президента россии
https://cdnn.1prime.ru/img/76542/48/765424821_0:64:3001:1752_1920x0_80_0_0_18d2ce3609a1e6909d1de78e4ebaca77.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 мар — ПРАЙМ. В калининградской области откроют пять пунктов, где смогут проголосовать российские граждане, которые проживают в соседних странах, рассказал РИА Новости секретарь Калининградского облизбиркома Олег Баязитов. "Для граждан, которые проживают на территории иностранных государств, участки там не образовываем, в соответствии с нашим решением мы возложили полномочия на действующие комиссии, на пять действующих комиссий", — сказал Баязитов. Собеседник агентства уточнил, что одна из участковых комиссий — в Советске — будет работать в обычном режиме, с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Проголосовать там можно будет с документами, подтверждающими российское гражданство . В Багратионовске, на погранпереходе "Гжехотки", для российских граждан из-за рубежа откроют специальный стационарный пункт, который находится в 50 метрах от границы. Он будет работать с 9.00 до 18.00 по местному времени. Так же будут работать и избирательные пункты в специальных автобусах. Их будет три. Один в Мамоново и два в Чернышевском, где есть пеший погранпереход и автомобильный. "Эти пункты работают по принципу как голосование на отдаленных территориях и там, где нет участковых избирательных комиссий. То есть ширма, урна, подготовленные члены комиссии, которые ждут избирателей. Все атрибуты, которые должны быть — они будут выдержаны. Единственное, только время работы — в связи с тем, чтобы люди не сидели в автобусах, когда еще темно или когда уже станет темно — ограничено время", - сказал Баязитов. Баязитов отметил, что на территории Калининградской области российские граждане, проживающие за рубежом, будут голосовать впервые. Раньше были участки в консульствах, но теперь их мало. Он добавил, что это станет дополнительной возможностью для россиян, проживающих за рубежом и направляющихся в Калининградскую область с целью туризма, посещения родственников, деловой поездки, или целенаправленно проголосовать.
https://1prime.ru/20240305/845970951.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76542/48/765424821_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_d0051147273e30bdd73feff3c8d0d355.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
голосование, выборы президента россии
голосование, выборы президента России
Под Калининградом откроют пункты голосования для россиян из других стран
Под Калининградом откроют пять пунктов голосования для россиян из других стран
КАЛИНИНГРАД, 6 мар — ПРАЙМ. В калининградской области откроют пять пунктов, где смогут проголосовать российские граждане, которые проживают в соседних странах, рассказал РИА Новости секретарь Калининградского облизбиркома Олег Баязитов.
"Для граждан, которые проживают на территории иностранных государств, участки там не образовываем, в соответствии с нашим решением мы возложили полномочия на действующие комиссии, на пять действующих комиссий", — сказал Баязитов.
Собеседник агентства уточнил, что одна из участковых комиссий — в Советске — будет работать в обычном режиме, с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Проголосовать там можно будет с документами, подтверждающими российское гражданство .
На "Госуслугах" начался прием заявлений для голосования на выборах на дому
В Багратионовске, на погранпереходе "Гжехотки", для российских граждан из-за рубежа откроют специальный стационарный пункт, который находится в 50 метрах от границы. Он будет работать с 9.00 до 18.00 по местному времени. Так же будут работать и избирательные пункты в специальных автобусах. Их будет три. Один в Мамоново и два в Чернышевском, где есть пеший погранпереход и автомобильный.
"Эти пункты работают по принципу как голосование на отдаленных территориях и там, где нет участковых избирательных комиссий. То есть ширма, урна, подготовленные члены комиссии, которые ждут избирателей. Все атрибуты, которые должны быть — они будут выдержаны. Единственное, только время работы — в связи с тем, чтобы люди не сидели в автобусах, когда еще темно или когда уже станет темно — ограничено время", - сказал Баязитов.
Баязитов отметил, что на территории Калининградской области российские граждане, проживающие за рубежом, будут голосовать впервые. Раньше были участки в консульствах, но теперь их мало.
Он добавил, что это станет дополнительной возможностью для россиян, проживающих за рубежом и направляющихся в Калининградскую область с целью туризма, посещения родственников, деловой поездки, или целенаправленно проголосовать.