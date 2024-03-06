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Под Калининградом откроют пункты голосования для россиян из других стран

Под Калининградом откроют пункты голосования для россиян из других стран - 06.03.2024, ПРАЙМ

Под Калининградом откроют пункты голосования для россиян из других стран

В калининградской области откроют пять пунктов, где смогут проголосовать российские граждане, которые проживают в соседних странах, рассказал РИА Новости... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T21:10+0300

2024-03-06T21:10+0300

2024-03-06T21:10+0300

голосование

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КАЛИНИНГРАД, 6 мар — ПРАЙМ. В калининградской области откроют пять пунктов, где смогут проголосовать российские граждане, которые проживают в соседних странах, рассказал РИА Новости секретарь Калининградского облизбиркома Олег Баязитов. "Для граждан, которые проживают на территории иностранных государств, участки там не образовываем, в соответствии с нашим решением мы возложили полномочия на действующие комиссии, на пять действующих комиссий", — сказал Баязитов. Собеседник агентства уточнил, что одна из участковых комиссий — в Советске — будет работать в обычном режиме, с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Проголосовать там можно будет с документами, подтверждающими российское гражданство . В Багратионовске, на погранпереходе "Гжехотки", для российских граждан из-за рубежа откроют специальный стационарный пункт, который находится в 50 метрах от границы. Он будет работать с 9.00 до 18.00 по местному времени. Так же будут работать и избирательные пункты в специальных автобусах. Их будет три. Один в Мамоново и два в Чернышевском, где есть пеший погранпереход и автомобильный. "Эти пункты работают по принципу как голосование на отдаленных территориях и там, где нет участковых избирательных комиссий. То есть ширма, урна, подготовленные члены комиссии, которые ждут избирателей. Все атрибуты, которые должны быть — они будут выдержаны. Единственное, только время работы — в связи с тем, чтобы люди не сидели в автобусах, когда еще темно или когда уже станет темно — ограничено время", - сказал Баязитов. Баязитов отметил, что на территории Калининградской области российские граждане, проживающие за рубежом, будут голосовать впервые. Раньше были участки в консульствах, но теперь их мало. Он добавил, что это станет дополнительной возможностью для россиян, проживающих за рубежом и направляющихся в Калининградскую область с целью туризма, посещения родственников, деловой поездки, или целенаправленно проголосовать.

https://1prime.ru/20240305/845970951.html

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голосование, выборы президента россии