https://1prime.ru/20240306/846035423.html

Телебашни России включат праздничную подсветку в честь 8 марта

Телебашни России включат праздничную подсветку в честь 8 марта - 06.03.2024, ПРАЙМ

Телебашни России включат праздничную подсветку в честь 8 марта

Более 30 телебашен Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку в честь 8 марта, на медиафасаде Останкинской телебашни... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T21:23+0300

2024-03-06T21:23+0300

2024-03-06T21:23+0300

8 марта

праздник

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846035098_0:112:3174:1897_1920x0_80_0_0_ead044254e8d63c9fb1d14582d9c0c5c.jpg

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Более 30 телебашен Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку в честь 8 марта, на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительная открытка, сообщает пресс-служба РТРС. "Восьмого марта более 30 телебашен РТРС включат праздничную подсветку. В течение всего дня на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительная открытка", — говорится в сообщении. Добавляется, что тюльпаны, порхающие бабочки и сердца украсят световое панно нижегородской телебашни. Новосибирская телебашня покажет конфетти в виде сердец, букеты красных роз, нарциссов, тюльпанов и ромашек. Отмечается, что на башнях в Брянске, Кызыле, Ростове-на-Дону и Ярославле появится бегущая строка "С Международным женским днём!" и "8 Марта", а телебашни в Биробиджане, Перми, Рязани и Черкесске будут переливаться розовым, желтым и зеленым. Кроме того, тематические световые шоу можно будет увидеть на объектах РТРС в Братске, Великом Новгороде, Грозном, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове, Костроме, Майкопе, Махачкале, Назрани, Омске, Пензе, Самаре, Саранске, Саратове, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Якутске и других городах.

https://1prime.ru/20240306/846033345.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

8 марта, праздник, россия