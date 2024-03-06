https://1prime.ru/20240306/846035423.html
Телебашни России включат праздничную подсветку в честь 8 марта
Телебашни России включат праздничную подсветку в честь 8 марта - 06.03.2024, ПРАЙМ
Телебашни России включат праздничную подсветку в честь 8 марта
Более 30 телебашен Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку в честь 8 марта, на медиафасаде Останкинской телебашни... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T21:23+0300
2024-03-06T21:23+0300
2024-03-06T21:23+0300
8 марта
праздник
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Более 30 телебашен Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку в честь 8 марта, на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительная открытка, сообщает пресс-служба РТРС. "Восьмого марта более 30 телебашен РТРС включат праздничную подсветку. В течение всего дня на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительная открытка", — говорится в сообщении. Добавляется, что тюльпаны, порхающие бабочки и сердца украсят световое панно нижегородской телебашни. Новосибирская телебашня покажет конфетти в виде сердец, букеты красных роз, нарциссов, тюльпанов и ромашек. Отмечается, что на башнях в Брянске, Кызыле, Ростове-на-Дону и Ярославле появится бегущая строка "С Международным женским днём!" и "8 Марта", а телебашни в Биробиджане, Перми, Рязани и Черкесске будут переливаться розовым, желтым и зеленым. Кроме того, тематические световые шоу можно будет увидеть на объектах РТРС в Братске, Великом Новгороде, Грозном, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове, Костроме, Майкопе, Махачкале, Назрани, Омске, Пензе, Самаре, Саранске, Саратове, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Якутске и других городах.
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8 марта, праздник, россия
8 марта, праздник, РОССИЯ
Телебашни России включат праздничную подсветку в честь 8 марта
Более 30 телебашен по всей России включат праздничную подсветку в честь 8 марта
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Более 30 телебашен Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку в честь 8 марта, на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительная открытка, сообщает пресс-служба РТРС.
"Восьмого марта более 30 телебашен РТРС включат праздничную подсветку. В течение всего дня на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительная открытка", — говорится в сообщении.
Добавляется, что тюльпаны, порхающие бабочки и сердца украсят световое панно нижегородской телебашни.
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Новосибирская телебашня покажет конфетти в виде сердец, букеты красных роз, нарциссов, тюльпанов и ромашек.
Отмечается, что на башнях в Брянске, Кызыле, Ростове-на-Дону и Ярославле появится бегущая строка "С Международным женским днём!" и "8 Марта", а телебашни в Биробиджане, Перми, Рязани и Черкесске будут переливаться розовым, желтым и зеленым.
Кроме того, тематические световые шоу можно будет увидеть на объектах РТРС в Братске, Великом Новгороде, Грозном, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове, Костроме, Майкопе, Махачкале, Назрани, Омске, Пензе, Самаре, Саранске, Саратове, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Якутске и других городах.