https://1prime.ru/20240306/846035738.html
Белый дом изучает, как использовать средства Пентагона для Украины
Белый дом изучает, как использовать средства Пентагона для Украины - 06.03.2024, ПРАЙМ
Белый дом изучает, как использовать средства Пентагона для Украины
Белый дом изучает, как привлечь 200 миллионов долларов для немедленной помощи Украине из средств Пентагона, сообщает агентство Bloomberg. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T21:44+0300
2024-03-06T21:44+0300
2024-03-06T21:44+0300
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ВАШИНГТОН, 6 марта — ПРАЙМ. Белый дом изучает, как привлечь 200 миллионов долларов для немедленной помощи Украине из средств Пентагона, сообщает агентство Bloomberg. "Администрация Джо Байдена оценивает, возможно ли привлечь около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для немедленного предоставления Украине оружия и техники", — сообщает агентство. Как говорится в сообщении, "никакого окончательного решения" пока нет. Обсуждения происходят на фоне задержки в конгрессе с согласованием запроса Белого дома о новых средствах для Киева. Последний пакет военной помощи был передан США Украине в декабре, с тех пор администрация заявила о том, что утвержденные ранее средства исчерпаны. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240306/846033584.html
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белый дом, пентагон, украина, сша
Белый дом, Пентагон, УКРАИНА, США
Белый дом изучает, как использовать средства Пентагона для Украины
Белый дом изучает, как привлечь $200 миллионов для Украины из средств Пентагона
ВАШИНГТОН, 6 марта
— ПРАЙМ.
Белый дом изучает, как привлечь 200 миллионов долларов для немедленной помощи Украине из средств Пентагона, сообщает агентство Bloomberg
.
"Администрация Джо Байдена оценивает, возможно ли привлечь около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для немедленного предоставления Украине оружия и техники", — сообщает агентство.
Как говорится в сообщении, "никакого окончательного решения" пока нет.
Обсуждения происходят на фоне задержки в конгрессе с согласованием запроса Белого дома о новых средствах для Киева. Последний пакет военной помощи был передан США Украине в декабре, с тех пор администрация заявила о том, что утвержденные ранее средства исчерпаны.
Судан опроверг сообщения СМИ о поставках оружия Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.