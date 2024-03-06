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Путин: США сами выпустили "джинна из бутылки", подав другим пример
Путин: США сами выпустили "джинна из бутылки", подав другим пример - 06.03.2024, ПРАЙМ
Путин: США сами выпустили "джинна из бутылки", подав другим пример
Президент России Владимир Путин заявил, что США сами выпустили "джинна из бутылки", если им позволено, то почему другие страны не могут защищать свои интересы... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T21:50+0300
2024-03-06T21:50+0300
2024-03-06T21:50+0300
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СИРИУС, 6 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что США сами выпустили "джинна из бутылки", если им позволено, то почему другие страны не могут защищать свои интересы боевыми действиями. "Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки, но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?" — сказал Путин.Путин, говоря о политике США, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная политика."Понимание того, что мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы. Ну, запрещают расчеты в долларах. Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. Ну, то есть, понятно, хотят достичь быстрого результата. А результата не добиваются, а только подрыва власти доллара добиваются", — отметил онВсемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
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владимир путин, россия, сша, доллар
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, США, доллар
Путин: США сами выпустили "джинна из бутылки", подав другим пример
Путин: если США позволено, то почему другие так же не могут защищать свои интересы
СИРИУС, 6 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что США сами выпустили "джинна из бутылки", если им позволено, то почему другие страны не могут защищать свои интересы боевыми действиями.
"Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки, но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?" — сказал Путин.
Путин, говоря о политике США, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная политика.
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"Понимание того, что мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы. Ну, запрещают расчеты в долларах. Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. Ну, то есть, понятно, хотят достичь быстрого результата. А результата не добиваются, а только подрыва власти доллара добиваются", — отметил он
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.