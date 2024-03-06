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Путин заявил о необходимости изменить отношение мира к Африке - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о необходимости изменить отношение мира к Африке
Путин заявил о необходимости изменить отношение мира к Африке - 06.03.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о необходимости изменить отношение мира к Африке
Отношение Запада к Африке несправедливо, необходимо изменить сложившуюся ситуацию, заявил президент России Владимир Путин. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T22:14+0300
2024-03-06T22:14+0300
владимир путин
африка
помощь
международные отношения
запад
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СИРИУС, 6 мар — ПРАЙМ. Отношение Запада к Африке несправедливо, необходимо изменить сложившуюся ситуацию, заявил президент России Владимир Путин. "Зачем же для Африки создают сегодня такие условия, налагая такие финансовые обязательства? Конечно, это не значит, что мы всегда должны идти по пути сопротивления и борьбы за свои интересы вооруженным путем, но мы должны делать всё, чтобы сегодняшнюю ситуацию менять, делать ее гораздо более справедливой, понятной и прозрачной, значит — более устойчивой", — сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Он подчеркнул, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у России не попросил, но Москва готова помогать."В ходе многочисленных контактов с лидерами Африки, даже из тех стран, в которых экономическая ситуация очень сложная, и люди живут очень тяжело, часто недоедают, ни один из них, ни один — я хочу это подчеркнуть — ничего впрямую не попросил", — сказал Путин, добавив, что все говорили только о налаживании справедливой и честной экономической совместной работы, и Россия готова их поддержать.Путин заявил, что Африка активно развивается, хочет быть независимой и не реагирует на попытки стран Запада усложнить лидерам стран континента посещение России.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
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владимир путин, африка, помощь, международные отношения, запад
Владимир Путин, АФРИКА, помощь, международные отношения, ЗАПАД
22:14 06.03.2024
 
Путин заявил о необходимости изменить отношение мира к Африке

Путин: Запад относится к Африке несправедливо, это необходимо менять

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИРИУС, 6 мар ПРАЙМ. Отношение Запада к Африке несправедливо, необходимо изменить сложившуюся ситуацию, заявил президент России Владимир Путин.
"Зачем же для Африки создают сегодня такие условия, налагая такие финансовые обязательства? Конечно, это не значит, что мы всегда должны идти по пути сопротивления и борьбы за свои интересы вооруженным путем, но мы должны делать всё, чтобы сегодняшнюю ситуацию менять, делать ее гораздо более справедливой, понятной и прозрачной, значит — более устойчивой", — сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
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Он подчеркнул, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у России не попросил, но Москва готова помогать.
"В ходе многочисленных контактов с лидерами Африки, даже из тех стран, в которых экономическая ситуация очень сложная, и люди живут очень тяжело, часто недоедают, ни один из них, ни один — я хочу это подчеркнуть — ничего впрямую не попросил", — сказал Путин, добавив, что все говорили только о налаживании справедливой и честной экономической совместной работы, и Россия готова их поддержать.
Путин заявил, что Африка активно развивается, хочет быть независимой и не реагирует на попытки стран Запада усложнить лидерам стран континента посещение России.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
 
Владимир ПутинАФРИКАпомощьмеждународные отношенияЗАПАД
 
 
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