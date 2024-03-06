https://1prime.ru/20240306/846036832.html

Путин пошутил об "умных колонках" Сбера

Путин пошутил об "умных колонках" Сбера - 06.03.2024, ПРАЙМ

Путин пошутил об "умных колонках" Сбера

Президент России Владимир Путин пошутил об использовании "умных колонок", отвечая на вопрос о голосовых помощниках от "Сбера". | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T22:17+0300

2024-03-06T22:17+0300

2024-03-06T22:17+0300

владимир путин

герман греф

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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пошутил об использовании "умных колонок", отвечая на вопрос о голосовых помощниках от "Сбера". Один из участников встречи поинтересовался у Путина, использует ли тот голосовой помощник или "умную" колонку, например, от "Яндекса" или "Сбера". "Зачем мне "Сбер", если у нас есть руководитель "Сбера", который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи", — сказал Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

https://1prime.ru/20240305/845982636.html

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владимир путин, герман греф