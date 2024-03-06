https://1prime.ru/20240306/846036832.html
Путин пошутил об "умных колонках" Сбера
Путин пошутил об "умных колонках" Сбера - 06.03.2024, ПРАЙМ
Путин пошутил об "умных колонках" Сбера
Президент России Владимир Путин пошутил об использовании "умных колонок", отвечая на вопрос о голосовых помощниках от "Сбера". | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T22:17+0300
2024-03-06T22:17+0300
2024-03-06T22:17+0300
владимир путин
герман греф
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СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пошутил об использовании "умных колонок", отвечая на вопрос о голосовых помощниках от "Сбера". Один из участников встречи поинтересовался у Путина, использует ли тот голосовой помощник или "умную" колонку, например, от "Яндекса" или "Сбера". "Зачем мне "Сбер", если у нас есть руководитель "Сбера", который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи", — сказал Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
https://1prime.ru/20240305/845982636.html
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владимир путин, герман греф
Владимир Путин, Герман Греф
Путин пошутил об "умных колонках" Сбера
Путин об "умных" колонках: зачем мне "Сбер", если Греф всегда на связи
СИРИУС, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пошутил об использовании "умных колонок", отвечая на вопрос о голосовых помощниках от "Сбера".
Один из участников встречи поинтересовался у Путина, использует ли тот голосовой помощник или "умную" колонку, например, от "Яндекса" или "Сбера".
"Зачем мне "Сбер", если у нас есть руководитель "Сбера", который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи", — сказал Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
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