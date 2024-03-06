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Завод Tesla в ФРГ останется без электричества до конца следующей недели
Завод Tesla в ФРГ останется без электричества до конца следующей недели - 06.03.2024, ПРАЙМ
Завод Tesla в ФРГ останется без электричества до конца следующей недели
После атаки на подстанцию близ немецкой столицы электричество на завод Tesla Gigafactory поступит не раньше конца следующей недели, сообщила пресс-служба... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T22:33+0300
2024-03-06T22:33+0300
2024-03-06T22:33+0300
tesla
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БЕРЛИН, 6 мар — ПРАЙМ. После атаки на подстанцию близ немецкой столицы электричество на завод Tesla Gigafactory поступит не раньше конца следующей недели, сообщила пресс-служба компании изданию Bild. "Ожидается, что производство автомобилей будет приостановлено "до конца следующей недели", - пишет издание. Причиной тому являются сложности, связанные с возобновлением электроснабжения. Как утверждает Bild, отсутствие электричества, а, соответственно, и затянувшаяся остановка производства может увеличить ущерб до суммы, близкой к миллиарду евро. Во вторник завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции. Пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода Tesla Gigafactory. Во вторник представитель компании Андре Тириг заявил, что простой обойдется в сумму более 500 миллионов евро, а работа предприятия полноценно возобновится не ранее следующей недели. Нападение уже осудили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, назвавшая произошедшее "серьезным преступлением, которому нет оправдания", а также министр экономики Роберт Хабек, потребовавший быстрого расследования произошедшего. Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.
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tesla, германия, завод, электричество
Tesla, ГЕРМАНИЯ, завод, электричество
Завод Tesla в ФРГ останется без электричества до конца следующей недели
Завод Tesla в ФРГ останется без электричества до конца следующей недели
БЕРЛИН, 6 мар — ПРАЙМ. После атаки на подстанцию близ немецкой столицы электричество на завод Tesla Gigafactory поступит не раньше конца следующей недели, сообщила пресс-служба компании изданию Bild.
"Ожидается, что производство автомобилей будет приостановлено "до конца следующей недели", - пишет издание. Причиной тому являются сложности, связанные с возобновлением электроснабжения.
Как утверждает Bild, отсутствие электричества, а, соответственно, и затянувшаяся остановка производства может увеличить ущерб до суммы, близкой к миллиарду евро.
Tesla оценила ущерб заводу в Берлине после атаки экстремистов
Во вторник завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции.
Пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода Tesla Gigafactory. Во вторник представитель компании Андре Тириг заявил, что простой обойдется в сумму более 500 миллионов евро, а работа предприятия полноценно возобновится не ранее следующей недели.
Нападение уже осудили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, назвавшая произошедшее "серьезным преступлением, которому нет оправдания", а также министр экономики Роберт Хабек, потребовавший быстрого расследования произошедшего.
Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.