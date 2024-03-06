Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Завод Tesla в ФРГ останется без электричества до конца следующей недели - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/846037154.html
Завод Tesla в ФРГ останется без электричества до конца следующей недели
Завод Tesla в ФРГ останется без электричества до конца следующей недели - 06.03.2024, ПРАЙМ
Завод Tesla в ФРГ останется без электричества до конца следующей недели
После атаки на подстанцию близ немецкой столицы электричество на завод Tesla Gigafactory поступит не раньше конца следующей недели, сообщила пресс-служба... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T22:33+0300
2024-03-06T22:33+0300
tesla
германия
завод
электричество
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/61/841426146_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_f754b150074bc8b0330662e493b07d5f.jpg
БЕРЛИН, 6 мар — ПРАЙМ. После атаки на подстанцию близ немецкой столицы электричество на завод Tesla Gigafactory поступит не раньше конца следующей недели, сообщила пресс-служба компании изданию Bild. "Ожидается, что производство автомобилей будет приостановлено "до конца следующей недели", - пишет издание. Причиной тому являются сложности, связанные с возобновлением электроснабжения. Как утверждает Bild, отсутствие электричества, а, соответственно, и затянувшаяся остановка производства может увеличить ущерб до суммы, близкой к миллиарду евро. Во вторник завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции. Пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода Tesla Gigafactory. Во вторник представитель компании Андре Тириг заявил, что простой обойдется в сумму более 500 миллионов евро, а работа предприятия полноценно возобновится не ранее следующей недели. Нападение уже осудили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, назвавшая произошедшее "серьезным преступлением, которому нет оправдания", а также министр экономики Роберт Хабек, потребовавший быстрого расследования произошедшего. Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.
https://1prime.ru/20240305/845976751.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/61/841426146_9:0:2142:1600_1920x0_80_0_0_a2e2aa2047289714b9d95b7e36e49645.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
tesla, германия, завод, электричество
Tesla, ГЕРМАНИЯ, завод, электричество
22:33 06.03.2024
 
Завод Tesla в ФРГ останется без электричества до конца следующей недели

Завод Tesla в ФРГ останется без электричества до конца следующей недели

© Unsplash/Austin RamseyЛоготип Tesla
Логотип Tesla
© Unsplash/Austin Ramsey
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 6 мар ПРАЙМ. После атаки на подстанцию близ немецкой столицы электричество на завод Tesla Gigafactory поступит не раньше конца следующей недели, сообщила пресс-служба компании изданию Bild.
"Ожидается, что производство автомобилей будет приостановлено "до конца следующей недели", - пишет издание. Причиной тому являются сложности, связанные с возобновлением электроснабжения.
Как утверждает Bild, отсутствие электричества, а, соответственно, и затянувшаяся остановка производства может увеличить ущерб до суммы, близкой к миллиарду евро.
Завод Tesla в Берлине, Германия - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Tesla оценила ущерб заводу в Берлине после атаки экстремистов
Вчера, 18:32
Во вторник завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции.
Пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода Tesla Gigafactory. Во вторник представитель компании Андре Тириг заявил, что простой обойдется в сумму более 500 миллионов евро, а работа предприятия полноценно возобновится не ранее следующей недели.
Нападение уже осудили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, назвавшая произошедшее "серьезным преступлением, которому нет оправдания", а также министр экономики Роберт Хабек, потребовавший быстрого расследования произошедшего.
Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.
 
TeslaГЕРМАНИЯзаводэлектричество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала