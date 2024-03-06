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Путин рассказал о препятствиях открытия рынков для развивающихся стран - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о препятствиях открытия рынков для развивающихся стран
Путин рассказал о препятствиях открытия рынков для развивающихся стран - 06.03.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о препятствиях открытия рынков для развивающихся стран
Президент России Владимир Путин заявил, что богатые страны не хотят создавать такую систему, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T23:12+0300
2024-03-06T23:12+0300
европа
владимир путин
россия
запад
развивающиеся страны
германия
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СИРИУС, 6 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что богатые страны не хотят создавать такую систему, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик. "Богатые страны мира не хотят на деле на правительственном уровне создавать такую систему международных экономических связей, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик, которая создавала бы либеральные условия для развития и роста", — сказал он. Путин отметил, что долгое время многие страны стремились присоединиться к Западу, включая Россию, но потом поняли, что в этом нет смысла."До сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу, в том числе и Россия когда-то стремилась к "семерке" присоединяться, к "восьмерке". Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается. В этом проблема. И в этом ошибка наших западных партнеров", — сказал Путин.Президент подчеркнул, что несмотря на иерархию в западном мире, в странах Европы прорывается желание самостоятельности и стремление к защите суверенитета."Сейчас мы слышим о том, что Европа уже должна иметь свои собственные вооруженные силы, Европа должна быть более независимой — это же не я говорю, это говорят европейские политики, а это значит, что, несмотря на известную иерархию в западном мире, всё-таки прорывается на поверхность желание к самостоятельности и к защите своего суверенитета", — пояснил он.По его словам, "это неизбежно для всей Европы"."Уверен, что так и будет в Германии. Нужно набраться терпения и работать над решением текущих проблем", — отметил президент РФ.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
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европа, владимир путин, россия, запад, развивающиеся страны, германия
ЕВРОПА, Владимир Путин, РОССИЯ, ЗАПАД, Развивающиеся страны, ГЕРМАНИЯ
23:12 06.03.2024
 
Путин рассказал о препятствиях открытия рынков для развивающихся стран

Путин: богатые страны препятствуют открытию рынков для развивающихся стран

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Ставропольский край
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ставропольский край - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИРИУС, 6 мар ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что богатые страны не хотят создавать такую систему, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик.
"Богатые страны мира не хотят на деле на правительственном уровне создавать такую систему международных экономических связей, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик, которая создавала бы либеральные условия для развития и роста", — сказал он.
Путин отметил, что долгое время многие страны стремились присоединиться к Западу, включая Россию, но потом поняли, что в этом нет смысла.
Берлин, Германия
Экономисты передумали хоронить экономику Германии
16:39
"До сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу, в том числе и Россия когда-то стремилась к "семерке" присоединяться, к "восьмерке". Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается. В этом проблема. И в этом ошибка наших западных партнеров", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что несмотря на иерархию в западном мире, в странах Европы прорывается желание самостоятельности и стремление к защите суверенитета.
"Сейчас мы слышим о том, что Европа уже должна иметь свои собственные вооруженные силы, Европа должна быть более независимой — это же не я говорю, это говорят европейские политики, а это значит, что, несмотря на известную иерархию в западном мире, всё-таки прорывается на поверхность желание к самостоятельности и к защите своего суверенитета", — пояснил он.
По его словам, "это неизбежно для всей Европы".
"Уверен, что так и будет в Германии. Нужно набраться терпения и работать над решением текущих проблем", — отметил президент РФ.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
 
ЕВРОПАВладимир ПутинРОССИЯЗАПАДРазвивающиеся страныГЕРМАНИЯ
 
 
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