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Госдеп и Фонд Маршалла примут участие в восстановлении Украины

Госдеп и Фонд Маршалла примут участие в восстановлении Украины - 06.03.2024, ПРАЙМ

Госдеп и Фонд Маршалла примут участие в восстановлении Украины

Госдеп США и Германский фонд Маршалла в Вашингтоне объявили о создании партнерства, целью которого станет восстановление городской среды Украины, сообщил... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T23:22+0300

2024-03-06T23:22+0300

2024-03-06T23:22+0300

план маршалла

госдеп

украина

восстановление

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ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. Госдеп США и Германский фонд Маршалла в Вашингтоне объявили о создании партнерства, целью которого станет восстановление городской среды Украины, сообщил госдепартамент в среду. Так называемое "Партнерство украинских городов" ставит своей целью "оказание помощи в перепроектировании и восстановлении устойчивой, инклюзивной городской структуры". Фонд Маршалла и госдепартамент будут заниматься координацией экспертов, научного сообщества, неправительственных структур и инвесторов в США и Европе, а также взаимодействовать с руководством Украины. Одной из целей фонда также станет "предоставление лучших возможностей для восстановления городов новому поколению украинских чиновников, тем, кто занимается градопланированием, архитекторам, инженерам и строителям". Формально о запуске проекта, сообщили в ведомстве, будет объявлено на конференции по восстановлению Украины, которая должна пройти в июне в Берлине.

https://1prime.ru/20240306/846033716.html

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план маршалла, госдеп, украина, восстановление