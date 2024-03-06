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"План Б": в Европе нашли обходной путь к российским активам

"План Б": в Европе нашли обходной путь к российским активам - 06.03.2024, ПРАЙМ

"План Б": в Европе нашли обходной путь к российским активам

Идея США полностью конфисковать замороженные российские активы не получает полной поддержки в Евросоюзе из-за риска последствий. Вместо этого в Брюсселе... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T16:36+0300

2024-03-06T16:36+0300

2024-03-06T16:36+0300

замороженные российские активы

европа

украина

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Идея США полностью конфисковать замороженные российские активы не получает полной поддержки в Евросоюзе из-за риска последствий. Вместо этого в Брюсселе предлагают альтернативный способ использования этих средств – направить на финансирование Киева проценты, пишет американское издание Foreign Policy.Этот вариант будет давать Украине миллиарды евро ежегодно – важно лишь правильно распорядиться замороженными резервами российского Центробанка. Для этого достаточно конфисковать лишь один процент от суммы – примерно 3 миллиарда долларов в год, которые копятся в виде процентов за использование средств. Эти деньги проще передать Украине, не трогая основную сумму.По их поводу тоже возникает масса правовых споров, но в целом вариант пользуется большей поддержкой у еврочиновников, нежели кардинальный "отнять все" – из-за опасений ответа России. Европа даже распорядилась в начале этого года хранить накапливающуюся прибыль отдельно от основной суммы, с тем, чтобы потом отдать Киеву.Речь идет не только и не столько о восстановлении, сколько о новых закупках оружия. ВСУ не хватает боеприпасов уже сейчас, а финансировать закупки в прежнем объеме Запад уже не готов. Единственный вопрос – можно ли управлять этими средствами за пределами бельгийского депозитария Euroclear, где находится большая часть денег, и готовы ли менеджеры проявить максимальную изобретательность для увеличения дохода.Например, можно вложить их в высокодоходные государственные долговые обязательства разных стран. Еще более смелая идея – напрямую вкладывать эти деньги в украинские госбумаги. Также за счет доходов от российских резервов можно обслуживать долг по будущим облигациям ЕС в пользу Украины.И, наконец, хватит ли этих денег даже при безудержной смелости менеджмента? По расчетам экспертов, на которые ссылается издание, Украине нужно примерно 100 миллиардов евро в год на военные действия и еще 50 миллиардов евро в год на восстановление.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240222/843143456.html

европа

украина

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замороженные российские активы, европа, украина