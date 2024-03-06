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Британия готовится передать Украине замороженные российские активы
Британия готовится передать Украине замороженные российские активы - 06.03.2024, ПРАЙМ
Британия готовится передать Украине замороженные российские активы
Лондон готов передать Киеву все замороженные российские активы, хранящиеся в Великобритании. Решение обосновывают тем, что Россия будет вынуждена выплатить... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T17:09+0300
2024-03-06T17:09+0300
2024-03-06T17:10+0300
политика
замороженные российские активы
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дэвид кэмерон
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Лондон готов передать Киеву все замороженные российские активы, хранящиеся в Великобритании. Решение обосновывают тем, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации по окончании войны, пишет The Guardian.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что активы будут использованы в качестве гарантии выплаты компенсаций за причиненный ущерб."Можно использовать что-то вроде синдицированного кредита (предоставляется несколькими кредиторами в рамках одной документации на единых условиях - Прим. Ред.) или облигации, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации. Возможно, это лучший способ использовать активы", - заявил Кэмерон.Однако политик отметил, что еще не удалось добиться максимального единства стран Большой семёрки по этому вопросу. Если им так и не удастся прийти к консенсусу, Лондон решит вопрос с "союзниками, которые хотят действовать". Кроме того, Кэмерон выразил уверенность, что подобные шаги не подорвут репутацию Лондона.План, озвученный Кэмероном, радикальнее, чем ранее обсуждавшиеся в Европейском Союзе предложения, отмечает издание.Накануне, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предпочел бы решение, которое будет соответствовать международному праву. Хотя другой вариант изъятия части активов – через налог на прибыль – Париж готов одобрить. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 3 марта также заявила, что использование замороженных активов России представляет юридические и экономические сложности.
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Политика, замороженные российские активы, БРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон, Джорджа Мелони
Британия готовится передать Украине замороженные российские активы
Кэмерон: Британия готова передать Украине замороженные активы РФ в долг
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
Лондон готов передать Киеву все замороженные российские активы, хранящиеся в Великобритании. Решение обосновывают тем, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации по окончании войны, пишет The Guardian
.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что активы будут использованы в качестве гарантии выплаты компенсаций за причиненный ущерб.
"Можно использовать что-то вроде синдицированного кредита (предоставляется несколькими кредиторами в рамках одной документации на единых условиях - Прим. Ред.) или облигации, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации. Возможно, это лучший способ использовать активы", - заявил Кэмерон.
Однако политик отметил, что еще не удалось добиться максимального единства стран Большой семёрки по этому вопросу. Если им так и не удастся прийти к консенсусу, Лондон решит вопрос с "союзниками, которые хотят действовать". Кроме того, Кэмерон выразил уверенность, что подобные шаги не подорвут репутацию Лондона.
План, озвученный Кэмероном, радикальнее, чем ранее обсуждавшиеся в Европейском Союзе предложения, отмечает издание.
Макрон назвал противоправным изъятие российских активов
Накануне, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предпочел бы решение, которое будет соответствовать международному праву. Хотя другой вариант изъятия части активов – через налог на прибыль – Париж готов одобрить. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 3 марта также заявила, что использование замороженных активов России представляет юридические и экономические сложности.