https://1prime.ru/20240306/bank-845998021.html

ВТБ завершил первый этап интеграции автобизнеса банка "Открытие"

ВТБ завершил первый этап интеграции автобизнеса банка "Открытие" - 06.03.2024, ПРАЙМ

ВТБ завершил первый этап интеграции автобизнеса банка "Открытие"

ВТБ завершил первый этап интеграции автобизнеса банка "Открытие" - "Открытие Авто", в ближайшее время банк приступит к переводу портфеля клиентов, сообщила... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T11:11+0300

2024-03-06T11:11+0300

2024-03-06T11:11+0300

россия

втб

открытие

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. ВТБ завершил первый этап интеграции автобизнеса банка "Открытие" - "Открытие Авто", в ближайшее время банк приступит к переводу портфеля клиентов, сообщила пресс-служба ВТБ. "ВТБ завершил первый этап интеграции автобизнеса банка "Открытие", перезаключив договоры со всеми ключевыми партнерами-дилерами и расширив пул автопроизводителей новыми брендами. В ближайшее время банк приступит к переводу портфеля клиентов с сохранением всех условий обслуживания", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что в рамках первого этапа банк подключил 35 новых партнеров-дилеров, более 200 автосалонов, а также оформил 380 мобильных и POS-агентов. Также к группе были подключены пять партнеров среди автопроизводителей - бренды Chery, Jetour, Livan, Hisun и "Компас". С начала марта, как отмечает пресс-служба, в партнерской сети автосалонов прекращен прием заявок на автокредиты "Открытие Авто", выдачи по которым завершатся до конца месяца. Теперь поток новых заявок идет по системам и продуктам ВТБ. "В ближайшее время банки приступят к следующему этапу интеграции - цессии, который продлится до конца года. Сообщения о переводе в ВТБ получат все заемщики, имеющие автокредиты в банке "Открытие", - сообщает пресс-служба. Как указывается в сообщении, портфель клиентов, который включает 133 тысячи договоров, будет переведен бесшовно. Заемщики продолжат обслуживаться на прежних условиях, изменятся только платежные реквизиты. "После завершения этапа цессии ВТБ станет правопреемником всех обязательств "Открытие Авто", - подчеркнула пресс-служба ВТБ. Постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ начался в декабре 2023 года. Всего в 2024 году с ВТБ объединятся более 250 офисов "Открытия". Во второй половине апреля начнется основной этап интеграции. Помимо клиентов с автокредитами, предложения о переводе в ВТБ должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики и ипотечные заемщики. При этом все условия по действующим договорам по кредитным продуктам, включая процентную ставку, для клиентов "Открытия" не изменятся. Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

https://1prime.ru/20240301/845772278.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, открытие, новости