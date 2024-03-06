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ЦБ Китая оценил долю трансграничной торговли в юанях
ЦБ Китая оценил долю трансграничной торговли в юанях - 06.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ Китая оценил долю трансграничной торговли в юанях
Доля торговли товарами с расчетами в юанях достигла 30% всех трансграничных расчетов в Китае, заявил на пресс-конференции в среду глава Народного банка (ЦБ)... | 06.03.2024, ПРАЙМ
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ПЕКИН, 6 мар - ПРАЙМ. Доля торговли товарами с расчетами в юанях достигла 30% всех трансграничных расчетов в Китае, заявил на пресс-конференции в среду глава Народного банка (ЦБ) Китая Пань Гуншэн. "По состоянию на 2 февраля среди всех трансграничных расчетов в Китае доля торговли товарами с расчетами в юанях составляет 30%", - сказал он. По его словам, это "объективно способствует расширению пространства денежно-кредитной политики Китая, способствует сбалансированности трансграничного движения капитала и базовой стабильности обменного курса юаня". Во вторник в Китае был обнародован доклад о работе правительства, в котором власти объявили, что в 2024 году будут сохранять стабильный курс юаня на "рациональном и сбалансированном уровне".
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новости, китай, цб китая
ЦБ Китая оценил долю трансграничной торговли в юанях
ЦБ Китая: доля трансграничной торговли в юанях в Китае достигла 30%
ПЕКИН, 6 мар - ПРАЙМ. Доля торговли товарами с расчетами в юанях достигла 30% всех трансграничных расчетов в Китае, заявил на пресс-конференции в среду глава Народного банка (ЦБ) Китая Пань Гуншэн.
"По состоянию на 2 февраля среди всех трансграничных расчетов в Китае доля торговли товарами с расчетами в юанях составляет 30%", - сказал он.
По его словам, это "объективно способствует расширению пространства денежно-кредитной политики Китая, способствует сбалансированности трансграничного движения капитала и базовой стабильности обменного курса юаня".
ЦБ опубликует процентные ставки по корпоративным кредитам в юанях
Во вторник в Китае был обнародован доклад о работе правительства, в котором власти объявили, что в 2024 году будут сохранять стабильный курс юаня на "рациональном и сбалансированном уровне".