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ЦБ Китая оценил долю трансграничной торговли в юанях

ЦБ Китая оценил долю трансграничной торговли в юанях - 06.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ Китая оценил долю трансграничной торговли в юанях

Доля торговли товарами с расчетами в юанях достигла 30% всех трансграничных расчетов в Китае, заявил на пресс-конференции в среду глава Народного банка (ЦБ)... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T12:03+0300

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ПЕКИН, 6 мар - ПРАЙМ. Доля торговли товарами с расчетами в юанях достигла 30% всех трансграничных расчетов в Китае, заявил на пресс-конференции в среду глава Народного банка (ЦБ) Китая Пань Гуншэн. "По состоянию на 2 февраля среди всех трансграничных расчетов в Китае доля торговли товарами с расчетами в юанях составляет 30%", - сказал он. По его словам, это "объективно способствует расширению пространства денежно-кредитной политики Китая, способствует сбалансированности трансграничного движения капитала и базовой стабильности обменного курса юаня". Во вторник в Китае был обнародован доклад о работе правительства, в котором власти объявили, что в 2024 году будут сохранять стабильный курс юаня на "рациональном и сбалансированном уровне".

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