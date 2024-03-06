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В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - 06.03.2024, ПРАЙМ

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T09:12+0300

2024-03-06T09:12+0300

2024-03-06T09:43+0300

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БЕЛГОРОД, 6 мар - ПРАЙМ. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО сбила беспилотник самолетного типа над селом Ближнее в Белгородском районе. На данный момент информации о пострадавших не поступала. Информация о разрушениях также не зафиксирована.Министерство обороны России также подтвердило информацию, около 08.30 мск средства ПВО перехватили украинский БПЛА над регионом.Ранее, власти призвали жителей города по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.Ранее 15 февраля торговый центр в Белгороде, в котором находится продуктовый магазин "Магнит" и аптека, получил сильные повреждения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

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россия, белгород, ракетная опасность, новости