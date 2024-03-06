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В Белгороде объявили ракетную опасность - 06.03.2024, ПРАЙМ
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В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - 06.03.2024, ПРАЙМ
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T09:12+0300
2024-03-06T09:43+0300
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БЕЛГОРОД, 6 мар - ПРАЙМ. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО сбила беспилотник самолетного типа над селом Ближнее в Белгородском районе. На данный момент информации о пострадавших не поступала. Информация о разрушениях также не зафиксирована.Министерство обороны России также подтвердило информацию, около 08.30 мск средства ПВО перехватили украинский БПЛА над регионом.Ранее, власти призвали жителей города по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.Ранее 15 февраля торговый центр в Белгороде, в котором находится продуктовый магазин "Магнит" и аптека, получил сильные повреждения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины.
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россия, белгород, ракетная опасность, новости
РОССИЯ, БЕЛГОРОД, ракетная опасность, Новости
09:12 06.03.2024 (обновлено: 09:43 06.03.2024)
 
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОбстановка на передовой под Докучаевском
Обстановка на передовой под Докучаевском - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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БЕЛГОРОД, 6 мар - ПРАЙМ. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО сбила беспилотник самолетного типа над селом Ближнее в Белгородском районе. На данный момент информации о пострадавших не поступала. Информация о разрушениях также не зафиксирована.
Министерство обороны России также подтвердило информацию, около 08.30 мск средства ПВО перехватили украинский БПЛА над регионом.
Ранее, власти призвали жителей города по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее 15 февраля торговый центр в Белгороде, в котором находится продуктовый магазин "Магнит" и аптека, получил сильные повреждения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины.
 
РОССИЯБЕЛГОРОДракетная опасностьНовости
 
 
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