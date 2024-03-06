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Аналитик оценил вероятность нового обвала биткоина

Аналитик оценил вероятность нового обвала биткоина - 06.03.2024, ПРАЙМ

Аналитик оценил вероятность нового обвала биткоина

Биткоин, подорожавший с 25 февраля почти на треть, во вторник рухнул после нового рекорда – с 69 тысяч до 62 тысяч долларов. Такая волатильность – норма для... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T14:04+0300

2024-03-06T14:04+0300

2024-03-06T14:04+0300

эксклюзив

биткоин

владислав антонов

bitriver

криптовалюты

халвинг криптовалют

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Биткоин, подорожавший с 25 февраля почти на треть, во вторник рухнул после нового рекорда – с 69 тысяч до 62 тысяч долларов. Такая волатильность – норма для этого актива, но вероятность масштабного обвала в стиле прошлых лет снизилась, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Крупные коррекции и обвалы на крипторынке случаются регулярно, особенно после установления новых исторических максимумов, когда активизируются спекулянты и фиксируется прибыль. Вчерашнее падение биткоина примерно на 15% стало "холодным душем" для чрезмерно разогревшихся покупателей и снизило показатель экстремальной жадности на рынке", - пояснил он.Дело в том, что рынок криптовалют еще молод. Из-за недостаточного регулирования он остается низколиквидным и характеризуется высокой волатильностью. На крипторынке по многим токенам доходность доходит до нескольких сотен процентов за пару месяцев, поэтому нисходящие коррекции на 20-50% здоровые для рынка и зачастую становятся хорошей возможностью для выкупа актива по более низким ценам. Цена не может расти без коррекций, подчеркнул аналитик.Важно, что после вчерашнего падения цен на 15% рынок быстро восстановился, и ралли продолжилось. Серьезных долгосрочных причин для обвала рынка пока не просматривается. Ажиотаж вокруг криптовалют в последние недели подогревается запуском биткоин-ETF в США в январе. Высокий спрос на ограниченное предложение подталкивает цены вверх. Учитывая, что 21 апреля после халвинга майнеры начнут получать прибыль в два раза меньше, предложение еще сильнее сократится, поэтому крупные игроки пытаются купить сейчас, пока цена не превысила 100 тысяч долларов.Волатильность и высокие риски — неотъемлемая часть крипторынка. В прошлом были случаи крупных обвалов из-за регуляторных ограничений, краха бирж и банков. Однако сейчас ситуация принципиально иная — криптоиндустрия проходит этап легализации и принятия институциональными инвесторами.В январе 2024 года в США одобрены первые регулируемые спотовые биткоин-ETF. Это позволит институциональным деньгам напрямую влиться в базовый актив. По данным The Block, стоимость активов под управлением инвестиционных фондов, ориентированных на биткоин, включая ETF, превысила 67 миллиардов, что составляет более 1 миллиона биткоинов, или свыше 5% от всего объема монет в обращении.Такой высокий спрос со стороны регулируемых фондов при ограниченном предложении монет уже оказывает существенную поддержку ценам. В преддверии апрельского халвинга они могут ринуться к новым максимумам."Конечно, риски крупных просадок всегда сохраняются. Но вероятность обвалов в стиле прошлых лет существенно снизилась благодаря прогрессирующей институционализации рынка. Да и коррекция в 20-30% после роста на 280%, не такая уж и большая", - заключил Антонов.

https://1prime.ru/20240305/845985805.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, биткоин, владислав антонов, bitriver, криптовалюты, халвинг криптовалют