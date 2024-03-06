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Стали известны преимущества создания в БРИКС зерновой биржи

Стали известны преимущества создания в БРИКС зерновой биржи - 06.03.2024, ПРАЙМ

Стали известны преимущества создания в БРИКС зерновой биржи

Обсуждаемая зерновая биржа в рамках БРИКС могла бы объединить страны, которые экспортируют четверть всей пшеницы в мире, почти 40% риса и 6% - кукурузы, следует | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T13:44+0300

2024-03-06T13:44+0300

2024-03-06T13:44+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Обсуждаемая зерновая биржа в рамках БРИКС могла бы объединить страны, которые экспортируют четверть всей пшеницы в мире, почти 40% риса и 6% - кукурузы, следует из расчетов РИА Новости по данным минсельхозов России и США. Президент России Владимир Путин накануне поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях. Россия в прошлом сельхозгоду экспортировала около 47 миллионов тонн пшеницы, что составляет около 22% от всего мирового экспорта. Другим крупным поставщиком пшеницы в БРИКС является Бразилия - на нее приходится примерно 1,3% рынка. Больше всего риса в БРИКС экспортирует Индия - на нее приходилось около 33,6% от мирового рынка в 2022-2023 сельскохозяйственном году. Еще порядка 3% поставлял Китай и примерно 2,3% - Бразилия. Наконец, другой культурой, крупными поставщиками которой являются страны БРИКС, является кукуруза. Так, на Бразилию в прошлом сельхозгоду приходилось 4,6% мирового экспорта, на Россию - 0,5%, на ЮАР и Индию - по 0,3%. Одновременно большая часть стран в БРИКС является крупными импортерами зерна. Например, на Китай приходилось 6% мирового импорта пшеницы и 5% - риса. Египет потребляет 5% всего импорта пшеницы в мире, а ЮАР и ОАЭ - почти по 2% риса.

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брикс, зерно, новости