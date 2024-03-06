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Британия продлит допналог на прибыль энергокомпаний на фоне энергокризиса

Британия продлит допналог на прибыль энергокомпаний на фоне энергокризиса - 06.03.2024, ПРАЙМ

Британия продлит допналог на прибыль энергокомпаний на фоне энергокризиса

Министр финансов Великобритании Джереми Хант, выступая в среду с весенним бюджетным посланием, объявил о продлении срока действия введенного в 2022 году... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T17:39+0300

2024-03-06T17:39+0300

2024-03-06T17:39+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант, выступая в среду с весенним бюджетным посланием, объявил о продлении срока действия введенного в 2022 году дополнительного налога на прибыль энергетических компаний (Energy Profits Levy, EPL). "Но поскольку рост цен на энергоносители... как ожидается, продлится дольше, то и сверхприбыли сектора будут расти. Поэтому будет продлено действие налога на прибыль от продажи энергоносителей еще на год до 2029 года", - сказал он, выступая в Палате общин. Хант также заявил, что причиной роста цен на энергоносители стал конфликт на Украине. Первоначально ожидалось, что срок действия EPL истечет 31 марта 2028 г. Его ставка составляет 35%, из-за чего общая суммарная налоговая нагрузка для нефтегазовых компаний достигает 75%. Кроме того, министр объявил о различных мерах поддержки британцев. Так, он сообщил о снижении ставки обязательных взносов в систему национального страхования на два процентных пункта с 10% до 8%, а для самозанятых - с 8% до 6%. Хант также сообщил о продлении еще на год введенного в марте 2022 года снижения пошлины на топливо на пять пенсов за литр. План минфина в частности предполагает отмену особого налогового режима для лиц, постоянное место жительства которых находится за пределами Великобритании (статус "без домициля"), в связи с чем они могут не выплачивать в британскую казну налоги за доходы, полученные за рубежом. По его словам, он будет заменен на более справедливую систему для новоприбывших в страну лиц. Так, с апреля 2025 года те, кто прибывают в Британию, в первые четыре года не будут обязаны платить налоги на зарубежные доходы, однако по истечении этого срока они будут платить налоги наравне с другими жителями страны. Помимо этого, планируется введение акциза на вейпинг-продукцию, отмена льгот для лиц, сдающих жилье на краткие сроки, повышение размера сборов с пассажиров, летающих бизнес-классом, и продление объявленной осенью прошлого года заморозки акцизов на алкогольную продукцию до февраля 2025. Глава минфина также подтвердил, что на нужды Национальной службы здравоохранения будет выделено порядка 6 миллиардов фунтов стерлингов дополнительного финансирования, из них 3,4 будут направлены на улучшение "устаревших" информационных систем, а 2,5 миллиарда будут выделены, чтобы помочь системе здравоохранения "справиться с нагрузкой в следующем году". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.

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великобритания, энергокризис, новости