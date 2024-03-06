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Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов
Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов - 06.03.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов
Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, вносящих изменения в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения в части реструктуризации... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:11+0300
2024-03-06T12:11+0300
2024-03-06T12:21+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, вносящих изменения в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения в части реструктуризации долга Кубы и переход на платежи в рублях. Изменения вносятся в соглашение о предоставлении Кубе госкредита от 30 января 2009 года, государственных экспортных кредитов для финансирования поставок нефти от 20 марта 2017 года, 13 декабря 2017 года, 19 июля 2019 года. В комитете Совфеда по международным делам отметили важность всестороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Куба. Такое сотрудничество полностью отвечает интересам РФ и будет способствовать дальнейшему упрочнению внешнеполитических позиций России в Латинской Америке, добавили там.
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РОССИЯ, КУБА, Совфед, Новости, Экономика
Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов
СФ одобрил реструктуризацию четырех кредитов Кубе и переход на платежи в рублях
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, вносящих изменения в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения в части реструктуризации долга Кубы и переход на платежи в рублях.
Изменения вносятся в соглашение о предоставлении Кубе госкредита от 30 января 2009 года, государственных экспортных кредитов для финансирования поставок нефти от 20 марта 2017 года, 13 декабря 2017 года, 19 июля 2019 года.
ГД одобрила отсрочку платежей по задолженности Кубы перед Россией
В комитете Совфеда по международным делам отметили важность всестороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Куба. Такое сотрудничество полностью отвечает интересам РФ и будет способствовать дальнейшему упрочнению внешнеполитических позиций России в Латинской Америке, добавили там.