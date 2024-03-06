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Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов
Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов - 06.03.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов
Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, вносящих изменения в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения в части реструктуризации... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T12:11+0300
2024-03-06T12:21+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, вносящих изменения в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения в части реструктуризации долга Кубы и переход на платежи в рублях. Изменения вносятся в соглашение о предоставлении Кубе госкредита от 30 января 2009 года, государственных экспортных кредитов для финансирования поставок нефти от 20 марта 2017 года, 13 декабря 2017 года, 19 июля 2019 года. В комитете Совфеда по международным делам отметили важность всестороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Куба. Такое сотрудничество полностью отвечает интересам РФ и будет способствовать дальнейшему упрочнению внешнеполитических позиций России в Латинской Америке, добавили там.
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россия, куба, совфед, новости
РОССИЯ, КУБА, Совфед, Новости, Экономика
12:11 06.03.2024 (обновлено: 12:21 06.03.2024)
 
Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов

СФ одобрил реструктуризацию четырех кредитов Кубе и переход на платежи в рублях

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, вносящих изменения в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения в части реструктуризации долга Кубы и переход на платежи в рублях.
Изменения вносятся в соглашение о предоставлении Кубе госкредита от 30 января 2009 года, государственных экспортных кредитов для финансирования поставок нефти от 20 марта 2017 года, 13 декабря 2017 года, 19 июля 2019 года.
Площадь Революции в Гаване - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2024
ГД одобрила отсрочку платежей по задолженности Кубы перед Россией
21 февраля, 12:48
В комитете Совфеда по международным делам отметили важность всестороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Куба. Такое сотрудничество полностью отвечает интересам РФ и будет способствовать дальнейшему упрочнению внешнеполитических позиций России в Латинской Америке, добавили там.
 
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