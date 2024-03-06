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Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов

Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов - 06.03.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил Кубе реструктуризацию четырех кредитов

Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, вносящих изменения в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения в части реструктуризации... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T12:11+0300

2024-03-06T12:11+0300

2024-03-06T12:21+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию протоколов, вносящих изменения в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения в части реструктуризации долга Кубы и переход на платежи в рублях. Изменения вносятся в соглашение о предоставлении Кубе госкредита от 30 января 2009 года, государственных экспортных кредитов для финансирования поставок нефти от 20 марта 2017 года, 13 декабря 2017 года, 19 июля 2019 года. В комитете Совфеда по международным делам отметили важность всестороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Куба. Такое сотрудничество полностью отвечает интересам РФ и будет способствовать дальнейшему упрочнению внешнеполитических позиций России в Латинской Америке, добавили там.

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россия, куба, совфед, новости