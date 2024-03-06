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Премьер Бангладеш предложила мусульманским странам ввести общую валюту

Премьер Бангладеш предложила мусульманским странам ввести общую валюту - 06.03.2024, ПРАЙМ

Премьер Бангладеш предложила мусульманским странам ввести общую валюту

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на встрече стран Исламской восьмёрки (D-8) предложила ввести общую валюту, как евро Европейского Союза, чтобы облегчить... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T10:19+0300

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2024-03-06T10:19+0300

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на встрече стран Исламской восьмёрки (D-8) предложила ввести общую валюту, как евро Европейского Союза, чтобы облегчить торговлю и коммерцию между мусульманскими странами, передаёт издание Dhaka Tribune. Исламская восьмёрка (D-8) является организацией экономического сотрудничества между Бангладешем, Египтом, Индонезией, Ираном, Малайзией, Нигерией, Пакистаном и Турцией. О создании D-8 было официально объявлено в Стамбульской декларации 15 июня 1997 года. Целями D-8 являются улучшение положения государств-членов в мировой экономике, диверсификация и создание новых возможностей в торговых отношениях, расширение участия в принятии решений на международном уровне и повышение уровня жизни. "D-8 была создана с участием восьми стран мира с мусульманским большинством с целью расширения торговли и коммерции между ними, а также улучшения дружбы для улучшения социально-экономического статуса народов этих стран. Было бы очень хорошо, если бы мы могли ввести общую валюту по примеру Европейского Союза, чтобы облегчить торговлю между нами", — сказала Хасина во время встречи с делегацией министров торговли D-8. Основной повесткой встречи была реализация преференциальных торговых соглашений между странами-членами D-8 и расширение сфер их эффективности. В связи с этим на заседании Совета министров была принята Даккская декларация, в которой было решено стимулировать двустороннюю и многостороннюю торговлю между странами D-8. "Я стремлюсь улучшить судьбу и социально-экономическое развитие простых людей. Это возможно только тогда, когда мы сможем расширить торговлю и коммерцию между нами. Страны D-8 должны работать вместе как одна семья в сфере торговли и коммерции и оказывать друг другу техническую помощь", — подчеркнула премьер-министр. По информации издания, делегация сообщила, что на встрече было принято решение увеличить объем торговли между странами-членами D-8 с текущих 146 миллиардов долларов до 500 миллиардов долларов к 2030 году.

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