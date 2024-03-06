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В ЕС прокомментировали отказ послов от встречи с Лавровым

В ЕС прокомментировали отказ послов от встречи с Лавровым - 06.03.2024, ПРАЙМ

В ЕС прокомментировали отказ послов от встречи с Лавровым

Координация между посольствами при взаимодействии с властями принимающей страны является "стандартной практикой", заявил РИА Новости официальный представитель... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T09:18+0300

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2024-03-06T09:30+0300

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Координация между посольствами при взаимодействии с властями принимающей страны является "стандартной практикой", заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя коллективный отказ послов государств союза встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также он напомнил об общей внешней политике европейского сообщества. По словам Лаврова, он недавно пригласил послов для разговора перед выборами президента России. Он уточнил, что в ведомстве накапливалось много материалов о том, как посольства в Москве готовятся к выборам президента, какие задействованы механизмы вмешательства, в частности поддерживающие проекты для "несистемных оппозиционеров", напомнив, что подобными вещами посольство не имеет право заниматься. Министерство, собрав такие данные, около полутора недель назад направило приглашение на встречу всем представителям государств - членов ЕС. В ходе встречи Лавров планировал рассказать о том, что Россия "из лучших побуждений" советует не заниматься подобными вещами. Но за два дня до встречи главе МИД прислали ноту с уведомлением об отказе от встречи. "Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику. Также стандартной практикой является то, что дипломатические миссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и деятельности в принимающей стране", - ответил Стано на вопрос, сообщают ли государства ЕС внешнеполитическую службу о решениях и действиях своих дипломатических миссий в третьих странах. По его словам, после инцидента представительство ЕС в Москве ответило российским СМИ на вопросы по этой теме и разъяснило свою позицию. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя этот демарш послов, заявила, что произошедшее вызывает вопросы об их работе в России. Представительство ЕС после инцидента подтвердило факт получения приглашения, а отказ объяснило тем, что повестка встречи отсутствовала, а также тем, что уровень доверия между Россией и Евросоюзом "достаточно низок" и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".

https://1prime.ru/20240305/845962543.html

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