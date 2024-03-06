Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фермеры в Молдавии выступили против "принудительной коллективизации" - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/farmers-845997173.html
Фермеры в Молдавии выступили против "принудительной коллективизации"
Фермеры в Молдавии выступили против "принудительной коллективизации" - 06.03.2024, ПРАЙМ
Фермеры в Молдавии выступили против "принудительной коллективизации"
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выступила против инициативы правительства об организации сельскохозяйственных палат, назвав ее попыткой замаскировать... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T10:57+0300
2024-03-06T10:57+0300
молдавия
фермеры
протесты
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/73/842527359_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77b834e8cbad781b6dca342dc18a30d2.jpg
КИШИНЕВ, 6 мар - ПРАЙМ. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выступила против инициативы правительства об организации сельскохозяйственных палат, назвав ее попыткой замаскировать "принудительную коллективизацию". Минсельхоз Молдавии вынес на рассмотрение правительства проект закона об организации и функционировании сельскохозяйственных палат. "Этот документ де-факто предусматривает принудительное объединение фермеров и прямое вмешательство органов государственной власти в процесс создания агропалат. Даже если минсельхоз пытается замаскировать насильственную "коллективизацию" фермеров в форме юридического лица публичного права, очевидно, что в действительности целью является вмешательство центральных органов публичной власти в деятельность сельхозпроизводителей путем создание некоммерческих организаций фермеров со всей страны с обязанностью всех фермеров стать их членами", - говорится в заявлении ассоциации для СМИ. Фермеры отмечают, что они не имеют ничего против появления сельскохозяйственных палат как еще одной формы добровольного объединения сельхозпроизводителей. Но вместо этого им предлагают "уничтожить несколько фермерских объединений и создать систему фермерских организаций, подчиненных министерству". "Наша организация обращается к парламенту Молдавии с просьбой срочно организовать общественные консультации по соответствующему документу и его концептуальной модификации. В то же время мы призываем другие сельскохозяйственные объединения осознать опасность этого проекта для гражданского общества в сфере сельского хозяйства и подключиться, чтобы не допустить принятия закона в предложенной редакции", – говорится в документе. Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 23 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры заявили, что дополнительным поводом для возмущения стало заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство не является приоритетом для экономики. Во вторник, 27 февраля, группа протестующих провела переговоры с главой минсельхоза Болей, который сообщил, что фермерам предложат новый механизм кредитования. Также, по его словам, правительство обратится в Брюссель за помощью для поддержки молдавских фермеров. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
https://1prime.ru/20240301/845776175.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/73/842527359_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_242636594d2d6f8c14e59133709e6b16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, фермеры, протесты, новости
МОЛДАВИЯ, фермеры, протесты, Новости
10:57 06.03.2024
 
Фермеры в Молдавии выступили против "принудительной коллективизации"

Фермеры в Молдавии выступают против "принудительной коллективизации" со стороны кабмина

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПротесты фермеров в Кишиневе
Протесты фермеров в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 6 мар - ПРАЙМ. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выступила против инициативы правительства об организации сельскохозяйственных палат, назвав ее попыткой замаскировать "принудительную коллективизацию".
Минсельхоз Молдавии вынес на рассмотрение правительства проект закона об организации и функционировании сельскохозяйственных палат.
"Этот документ де-факто предусматривает принудительное объединение фермеров и прямое вмешательство органов государственной власти в процесс создания агропалат. Даже если минсельхоз пытается замаскировать насильственную "коллективизацию" фермеров в форме юридического лица публичного права, очевидно, что в действительности целью является вмешательство центральных органов публичной власти в деятельность сельхозпроизводителей путем создание некоммерческих организаций фермеров со всей страны с обязанностью всех фермеров стать их членами", - говорится в заявлении ассоциации для СМИ.
Фермеры отмечают, что они не имеют ничего против появления сельскохозяйственных палат как еще одной формы добровольного объединения сельхозпроизводителей. Но вместо этого им предлагают "уничтожить несколько фермерских объединений и создать систему фермерских организаций, подчиненных министерству".
"Наша организация обращается к парламенту Молдавии с просьбой срочно организовать общественные консультации по соответствующему документу и его концептуальной модификации. В то же время мы призываем другие сельскохозяйственные объединения осознать опасность этого проекта для гражданского общества в сфере сельского хозяйства и подключиться, чтобы не допустить принятия закона в предложенной редакции", – говорится в документе.
Президент Молдавии Майя Санду
В Молдавии считают, что Россия блокирует европейский путь страны
1 марта, 11:53
Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 23 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры заявили, что дополнительным поводом для возмущения стало заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство не является приоритетом для экономики. Во вторник, 27 февраля, группа протестующих провела переговоры с главой минсельхоза Болей, который сообщил, что фермерам предложат новый механизм кредитования. Также, по его словам, правительство обратится в Брюссель за помощью для поддержки молдавских фермеров.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
 
МОЛДАВИЯфермерыпротестыНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала