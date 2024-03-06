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ЕК пошла на уступки протестующим фермерам, заявил еврокомиссар - 06.03.2024, ПРАЙМ
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ЕК пошла на уступки протестующим фермерам, заявил еврокомиссар
ЕК пошла на уступки протестующим фермерам, заявил еврокомиссар - 06.03.2024, ПРАЙМ
ЕК пошла на уступки протестующим фермерам, заявил еврокомиссар
Еврокомиссия на следующей неделе обнародует новые предложения по экологическому регулированию, которые будут соответствовать требованиям польских аграриев. Об... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T16:17+0300
2024-03-06T16:17+0300
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ВАРШАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия на следующей неделе обнародует новые предложения по экологическому регулированию, которые будут соответствовать требованиям польских аграриев. Об этом в эфире радиостанции RMF FM сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский."Будет предложение очень сильно снизить нагрузку на фермеров", - отметил он.По словам Войцеховского, в этом году не будут взиматься штрафы с фермеров, нарушивших экологические или климатические нормы. Это свидетельствует о том, что размер субсидий останется неизменным.Еврокомиссар также заметил, что до 2027 года будут представлены изменения, смягчающие прежние требования. Польские фермеры с февраля продолжают протесты по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.Главные требования протестующих - прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и отвергнуть экологические планы Европейского союза, которые стремятся достичь нулевых выбросов к 2050 году. Европейская комиссия намерена удовлетворить требования фермеров, представив новые предложения по регулированию окружающей среды, которые значительно снизят нагрузку на них.
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польша, фермеры, еврокомиссия, новости
ПОЛЬША, фермеры, Еврокомиссия, Новости
16:17 06.03.2024
 
ЕК пошла на уступки протестующим фермерам, заявил еврокомиссар

Войцеховский: ЕК обнародует новые предложения по экологическому регулированию

Еврокомиссия
Еврокомиссия
Еврокомиссия. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия на следующей неделе обнародует новые предложения по экологическому регулированию, которые будут соответствовать требованиям польских аграриев. Об этом в эфире радиостанции RMF FM сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.
"Будет предложение очень сильно снизить нагрузку на фермеров", - отметил он.
По словам Войцеховского, в этом году не будут взиматься штрафы с фермеров, нарушивших экологические или климатические нормы. Это свидетельствует о том, что размер субсидий останется неизменным.
Еврокомиссар также заметил, что до 2027 года будут представлены изменения, смягчающие прежние требования.
Уборка урожая кукурузы
В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной
20 февраля, 14:24
Польские фермеры с февраля продолжают протесты по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
Главные требования протестующих - прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и отвергнуть экологические планы Европейского союза, которые стремятся достичь нулевых выбросов к 2050 году. Европейская комиссия намерена удовлетворить требования фермеров, представив новые предложения по регулированию окружающей среды, которые значительно снизят нагрузку на них.
 
ПОЛЬШАфермерыЕврокомиссияНовости
 
 
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