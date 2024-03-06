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ЕК пошла на уступки протестующим фермерам, заявил еврокомиссар

ЕК пошла на уступки протестующим фермерам, заявил еврокомиссар - 06.03.2024, ПРАЙМ

ЕК пошла на уступки протестующим фермерам, заявил еврокомиссар

Еврокомиссия на следующей неделе обнародует новые предложения по экологическому регулированию, которые будут соответствовать требованиям польских аграриев. Об... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T16:17+0300

2024-03-06T16:17+0300

2024-03-06T16:17+0300

польша

фермеры

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ВАРШАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия на следующей неделе обнародует новые предложения по экологическому регулированию, которые будут соответствовать требованиям польских аграриев. Об этом в эфире радиостанции RMF FM сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский."Будет предложение очень сильно снизить нагрузку на фермеров", - отметил он.По словам Войцеховского, в этом году не будут взиматься штрафы с фермеров, нарушивших экологические или климатические нормы. Это свидетельствует о том, что размер субсидий останется неизменным.Еврокомиссар также заметил, что до 2027 года будут представлены изменения, смягчающие прежние требования. Польские фермеры с февраля продолжают протесты по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.Главные требования протестующих - прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и отвергнуть экологические планы Европейского союза, которые стремятся достичь нулевых выбросов к 2050 году. Европейская комиссия намерена удовлетворить требования фермеров, представив новые предложения по регулированию окружающей среды, которые значительно снизят нагрузку на них.

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польша, фермеры, еврокомиссия, новости