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ФАС призвала к синергии в работе "Почты России" и маркетплейсов

ФАС призвала к синергии в работе "Почты России" и маркетплейсов - 06.03.2024, ПРАЙМ

ФАС призвала к синергии в работе "Почты России" и маркетплейсов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что в работе "Почты России" и маркетплейсов нужна синергия, площадкам следует использовать... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T12:34+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что в работе "Почты России" и маркетплейсов нужна синергия, площадкам следует использовать инфраструктуру почтового оператора, заявил глава службы Максим Шаскольский. В ходе заседания Совета Федерации в среду в адрес Шаскольского поступил вопрос о том, какова позиция ведомства в отношении "убыточно работающей организации "Почта России", в том числе уточнялось, не пора ли передать ее в управление, например, Ozon или Wildberries. Руководитель ФАС отметил, что служба встречалась с руководством "Почты России" для обсуждения ситуации. По его словам, у компании есть такие конкурентные преимущества, как развитая логистика и помещения в самых проходных местах, однако ей недостает технологий. "Мы обсудили, что нужно компаниями, которые вы перечислили, новым участникам рынка - работать с "Почтой" и через нее выполнять также вот те вопросы с доставкой, которые они сейчас через свои пункты делают. То есть здесь нужна синергия, здесь нужно использовать тот потенциал, который у "Почты" есть", - заявил Шаскольский. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил, что министерство предлагает покрывать через инфраструктурный платеж, взимаемый с маркетплейсов в пользу "Почты России", расходы, связанные с ремонтом почтовых отделений, а также убытки от функционирования отделений в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек. Это непопулярная мера, и онлайн-магазины предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября Шадаев. Сообщалось, что платеж составит 0,5% квартального оборота маркетплейсов. По подсчетам "Почты", это порядка 24-25 миллиардов рублей в год. В свою очередь, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота - российские маркетплейсы готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры. В декабре 2023 года глава "Почты России" Михаил Волков говорил, что вопрос об инфраструктурном платеже снят с повестки.

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