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ФАС поддержала продолжение работы механизма параллельного импорта в стране - 06.03.2024, ПРАЙМ
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ФАС поддержала продолжение работы механизма параллельного импорта в стране
ФАС поддержала продолжение работы механизма параллельного импорта в стране - 06.03.2024, ПРАЙМ
ФАС поддержала продолжение работы механизма параллельного импорта в стране
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за продолжение работы механизма параллельного импорта в стране, в первую очередь в отношении товаров... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T13:15+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за продолжение работы механизма параллельного импорта в стране, в первую очередь в отношении товаров массового потребления, заявил глава службы Максим Шаскольский. По его словам, механизм параллельного импорта хорошо принят потребителями и бизнесом, он обеспечил наличие привычных товаров по доступным ценам и привел к дополнительному развитию предпринимательства и конкуренции. "Мы считаем правильным продолжать использование механизма параллельного импорта прежде всего в отношении востребованных потребителями и привычных им товаров массового потребления. Механизм параллельного импорта побуждает отечественных производителей работать над качеством продукции, внедрением инноваций, модернизацией производства, сокращением операционных затрат", - заявил Шаскольский в ходе заседания Совета Федерации в среду. В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге. В конце прошлого года первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что почти за два года действия механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.
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россия, фас рф, новости
РОССИЯ, ФАС РФ, Новости
13:15 06.03.2024
 
ФАС поддержала продолжение работы механизма параллельного импорта в стране

ФАС выступила за продолжение работы механизма параллельного импорта в России

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за продолжение работы механизма параллельного импорта в стране, в первую очередь в отношении товаров массового потребления, заявил глава службы Максим Шаскольский.
По его словам, механизм параллельного импорта хорошо принят потребителями и бизнесом, он обеспечил наличие привычных товаров по доступным ценам и привел к дополнительному развитию предпринимательства и конкуренции.
"Мы считаем правильным продолжать использование механизма параллельного импорта прежде всего в отношении востребованных потребителями и привычных им товаров массового потребления. Механизм параллельного импорта побуждает отечественных производителей работать над качеством продукции, внедрением инноваций, модернизацией производства, сокращением операционных затрат", - заявил Шаскольский в ходе заседания Совета Федерации в среду.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2024
Утверждены изменения в перечень продукции для параллельного импорта
9 февраля, 00:14
В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
В конце прошлого года первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что почти за два года действия механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.
 
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